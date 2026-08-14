Thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Busan Đoàn Phương Lan mới đây đã chủ trì Tọa đàm với các doanh nghiệp tiêu biểu thuộc Hội đồng Doanh nghiệp Busan Technopark (BTEC) do Chủ tịch Han Bong Hee dẫn đầu, cùng đại diện Quỹ Busan Technopark (BTP).

Tọa đàm giới thiệu định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng cũng như những cơ hội đầu tư theo mô hình liên doanh gắn với chuyển giao công nghệ.



Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, tại buổi tọa đàm, Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan đã thông tin về Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển và Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Bà nhấn mạnh Việt Nam đang chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất, tri thức và đổi mới sáng tạo, gắn đầu tư nước ngoài với chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực nội sinh.

Mục tiêu từ nay đến năm 2030 sẽ đạt tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức hai con số và nâng thu nhập lên 8.500 USD/người.



Tại buổi tọa đàm, hai bên tập trung trao đổi về mô hình liên doanh gắn với chuyển giao công nghệ.

Việc Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 lần đầu tiên thừa nhận "công nghệ là tài sản có thể góp vốn" được các doanh nghiệp Hàn Quốc đặc biệt quan tâm, mở ra khả năng doanh nghiệp Busan tham gia liên doanh bằng bí quyết và quy trình sản xuất, thay vì góp vốn tiền mặt.

Theo Tổng Lãnh sự, đây là công cụ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ chia sẻ rủi ro, tối ưu vốn đầu tư ban đầu và tiếp cận thị trường nội địa thông qua đối tác Việt Nam.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư tại Việt Nam cũng nêu đề xuất thúc đẩy hợp tác giữa khu vực Đông Nam Hàn Quốc với các địa phương Việt Nam có nhu cầu phát triển tương đồng.



Quỹ Busan Technopark giới thiệu về hoạt động và nhu cầu hợp tác với Việt Nam. Được thành lập năm 1999, BTP là cơ quan trọng điểm dẫn dắt đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ của Busan, kết nối chính quyền, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Chức năng cốt lõi của BTP gồm ươm tạo khởi nghiệp, nghiên cứu phát triển chung, đào tạo nhân lực, thử nghiệm và chứng nhận, đặc biệt là thương mại hóa và chuyển giao công nghệ.

BTP đồng thời là đầu mối đưa doanh nghiệp vừa và nhỏ Busan tiếp cận các chương trình hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc trong những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên như hàng hải thông minh, cơ khí, công nghệ sạch và chuyển đổi số.



Trong khi đó, BTEC là hội đồng quy tụ hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hệ sinh thái, hoạt động trong các nhóm ngành phù hợp với nhu cầu của Việt Nam như môi trường và xử lý nước, hàng hải và đóng tàu, cơ khí - vật liệu - linh kiện, nhà máy thông minh và kiểm định đo lường, tiêu dùng - dịch vụ - logistics.



Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối doanh nghiệp theo nhóm ngành ưu tiên, tổ chức đoàn khảo sát thực địa tại Việt Nam và nghiên cứu khả năng ký văn bản hợp tác giữa BTP với đối tác Việt Nam về nghiên cứu phát triển chung, thử nghiệm sản phẩm và đào tạo nhân lực.



Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán đã mời các doanh nghiệp BTEC tham dự Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2026 do Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức ngày 20–21/9 tại thành phố Đồng Nai, với sự tham dự của lãnh đạo và đại diện 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam./.

Nghị quyết 10-NQ/TW: Đón làn sóng FDI chất lượng cao từ Hàn Quốc Hàn Quốc được đánh giá là một trong những đối tác tiên phong trong quá trình chuyển dịch từ đầu tư sản xuất sang nghiên cứu-phát triển và công nghệ cao tại Việt Nam.

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