Nhân rộng mô hình cây cacao trồng xen dưới tán điều ở vùng biên Đồng Nai

Ngày 14/8, tại Hợp tác xã cacao Bù Gia Mập, nhiều hộ đồng bào thiểu số xã biên giới Bù Gia Mập (thành phố Đồng Nai) phấn khởi nhận cây giống cacao để trồng xen dưới tán cây điều.

Xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế địa phương, việc thực hiện mô hình trồng xen cacao dưới tán cây điều được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân vùng biên, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã Bù Gia Mập hiện có hơn 4.000 ha diện tích trồng điều. Thời gian qua, địa phương đã triển khai trồng xen khoảng 400-500 ha cacao, tuy nhiên hiệu quả mang lại vẫn chưa như kỳ vọng.

Chia sẻ tại buổi nhận cây giống, ông Điểu Mố cho biết gia đình tôi trước đây trồng khoảng 5 ha điều. Do giá cả bấp bênh, không ổn định cùng với tình trạng sâu bệnh, đặc biệt là bệnh cháy lá, khô bông đã gây ảnh hưởng lớn đến năng suất nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Trước đây, gia đình tôi từng trồng thử nghiệm cacao nhưng phải bỏ dở do không tìm được đầu ra cho sản phẩm.

Còn hộ ông Điểu Như có diện tích điều của gia đình khoảng 7 sào nhưng sản lượng không ổn định và giá cả biến động liên tục. Dù đang trồng thêm tiêu và cà phê, nhưng khi được Nhà nước hỗ trợ mô hình mới, ông Như đã đăng ký trồng 200 cây cacao xen canh trên diện tích điều hiện có với hy vọng sẽ có thêm nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Dịp này, được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ triển khai mô hình trồng cacao xen canh trên diện tích điều, lại có doanh nghiệp đảm bảo bao tiêu đầu ra nên các hộ dân địa phương rất phấn khởi và tin tưởng vào hướng đi mới này.

Theo ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bù Gia Mập, trong đợt này, xã triển khai mô hình cho 19 hộ dân với tổng diện tích 35,6 ha, quy mô hơn 17.000 cây cacao giống.

Về kinh phí cây giống, Hợp tác xã cacao Bù Gia Mập hỗ trợ 50%, 50% còn lại do các hộ dân đối ứng. Khi có thêm nguồn ngân sách, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ hệ thống ống tưới, phân bón và kỹ thuật chăm sóc... Qua khảo sát thực tế, mô hình trồng cacao xen canh dưới tán điều được đánh giá rất phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng và địa hình của địa phương. Dự kiến đến năm 2030, trên địa bàn xã sẽ phát triển trên 100 ha cacao trồng xen dưới tán điều.

Ông Hoàng Công Phúc, đại diện Hợp tác xã cacao Bù Gia Mập, cho biết hầu hết diện tích trồng điều hiện nay tại địa phương là cây điều già, tán cao, rất thích hợp để triển khai mô hình trồng xen canh cây cacao. Thực tế, mô hình này từng được áp dụng thành công từ mười mấy năm trước, đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Tuy nhiên, rào cản về đầu ra trước đây khiến một số hộ dân phải chặt bỏ. Để khắc phục tình trạng này và giải quyết bài toán giá cả, Hợp tác xã đã chủ động liên kết với doanh nghiệp uy tín nhằm bảo đảm thị trường tiêu thụ ổn định cho bà con.

Theo ông Phúc, việc tận dụng diện tích và hệ thống vườn điều có sẵn để trồng xen cacao không chỉ giúp gia tăng thêm nguồn thu nhập kép trên cùng một diện tích đất mà còn hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững. Đồng hành cùng người dân, Hợp tác xã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ toàn diện từ khâu cung ứng cây giống, vật tư phân bón, hệ thống tưới tiêu đến hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc đạt năng suất cao. Đặc biệt, với nhu cầu cacao trên thị trường thế giới đang rất lớn cùng sự đồng hành của đơn vị thu mua quy mô lớn trong và ngoài nước, bà con hoàn toàn có thể yên tâm đầu tư phát triển sản xuất lâu dài.

Thành phố Đồng Nai hiện có diện tích trồng điều lớn nhất cả nước với hơn 176.000 ha. Vùng nguyên liệu này chiếm khoảng 58% tổng diện tích điều toàn quốc. Việc bàn giao cây giống cacao tại xã Bù Gia Mập không chỉ giúp người dân vùng biên, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tận dụng tối đa diện tích đất sản xuất, nâng cao giá trị trên cùng một đơn vị diện tích mà còn hình thành vùng nguyên liệu bền vững.

Mô hình hứa hẹn sẽ mở ra hướng đi hiệu quả trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp người dân vùng biên thành phố Đồng Nai từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu ổn định trên chính mảnh đất quê hương./.

Bình Phước: Trồng cacao xen dưới tán cây điều, càphê mang lại hiệu quả kinh tế Với những lợi thế thích nghi của cây cacao, quỹ đất trồng xen canh phong phú, khả năng đáp ứng nguồn nước tưới tiêu dồi dào sẽ giúp nông dân Bình Phước phát triển diện tích cây cacao trồng xen canh.