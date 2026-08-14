Bước chuyển mạnh mẽ của ngành năng lượng hydro Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc vừa công bố “Báo cáo Phát triển Năng lượng Hydro của Trung Quốc (2026)” cho thấy, trong giai đoạn “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14,” ngành công nghiệp năng lượng hydro toàn cầu đang ở một bước ngoặt quan trọng, chuyển từ giai đoạn thăm dò thí điểm sang giai đoạn đột phá có hệ thống hơn.



Năm 2025, sản lượng và lượng tiêu thụ hydro toàn cầu đạt khoảng 109 triệu tấn, tăng khoảng 3% so với năm trước.

Sản xuất hydro từ năng lượng tái tạo đang bước vào giai đoạn phát triển quy mô lớn, với Trung Quốc và châu Âu cùng nhau đóng góp hơn 70% tổng công suất sản xuất hydro từ năng lượng tái tạo toàn cầu.



Theo báo cáo, trong những năm gần đây, ngành công nghiệp năng lượng hydro của Trung Quốc đã có những bước tiến tích cực, với năng lực sản xuất hydro tái tạo liên tục được mở rộng.

Tính đến tháng 6/2026, tổng năng lực sản xuất hydro từ năng lượng tái tạo của nước này, bao gồm cả các dự án đã hoàn thành và đang xây dựng, đã vượt trên 1,4 triệu tấn/năm, trong đó hơn 270.000 tấn/năm đã đi vào hoạt động và hơn 1,13 triệu tấn/năm đang được xây dựng, với phương pháp điện phân nước là chủ yếu.



Cơ sở hạ tầng năng lượng hydro đang được phát triển ổn định. Tính đến tháng 6/2026, khoảng 620 trạm tiếp nhiên liệu hydro đã được xây dựng trên toàn quốc, nhiều cảng có khả năng tiếp nhiên liệu bằng amoniac xanh hoặc methanol xanh. Tổng chiều dài các đường ống dẫn hydro tinh khiết đang hoạt động vượt trên 350 km.



Trong khi đó, việc thí điểm và kiểm chứng đang được thúc đẩy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực giao thông vận tải, các ứng dụng thí điểm đang được tích cực thực hiện trong các kịch bản như vận tải đường dài hạng nặng và kinh tế tầm thấp.

Năm 2025, gần 8.000 xe chạy bằng pin nhiên liệu được đưa vào sử dụng, hơn 10 tàu thuyền chạy bằng nhiên liệu hydro được đưa vào hoạt động và hơn 30 máy bay không người lái chạy bằng hydro được đưa vào vận hành hoặc bay thử nghiệm.

Trong lĩnh vực công nghiệp, các mô hình phát triển quy mô lớn của năng lượng hydro, chẳng hạn như amoniac và methanol hydro xanh, đang được nghiên cứu với tốc độ nhanh chóng.

Công suất lắp đặt và vận hành của amoniac xanh và methanol xanh đã đạt lần lượt 700.000 tấn/năm và 380.000 tấn/năm.

Trong lĩnh vực sản xuất điện, các ứng dụng phân tán và quy mô lớn đang được nghiên cứu song song, công suất lắp đặt của các dự án phát điện bằng pin nhiên liệu và các dự án nhiệt điện kết hợp đã được xây dựng và đang hoạt động liên tục tăng lên.



Báo cáo cũng chỉ ra rằng, năng lượng hydro không chỉ giải quyết được vấn đề tiêu thụ điện năng xanh và thúc đẩy quá trình khử carbon sâu rộng, mà còn cho phép lưu trữ năng lượng lâu dài, thay thế nhiên liệu hóa thạch trong các ngành công nghiệp cần nhiệt độ cao trong quá trình sản xuất và đổi mới trong nguyên liệu hóa học xanh.

Ngoài ra, đặc tính kết hợp đa năng của năng lượng hydro mang lại cho nguồn năng lượng này giá trị chiến lược không thể thay thế./.

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