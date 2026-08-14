Giá dầu châu Á tăng khi Mỹ cảnh báo phong tỏa hàng hải vô thời hạn đối với Iran

Giá dầu tăng trong phiên chiều 14/8 tại châu Á sau khi Mỹ cảnh báo phong tỏa hàng hải vô thời hạn đối với Iran, một lần nữa gây lo ngại về nguồn cung.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 90 xu Mỹ, hay 1,03%, lên 87,97 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn tăng 91 xu Mỹ, lên 82,16 USD/thùng. Giá cả hai dầu tăng khoảng 4% kể từ đầu tuần, sau khi giảm hơn 2% ở phiên trước.

Ngày 13/8, Mỹ cảnh báo có thể duy trì phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn và gia tăng áp lực kinh tế lên nước này do các cuộc đàm phán thỏa thuận ngừng bắn đã bị đình trệ.

Tuyên bố này của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Iran hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu toàn cầu trước xung đột, đẩy giá nhiên liệu lên cao.

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước ngày 13/8, ông Hossein Taeb, Chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij trực thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tuyên bố eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát của nước này.

Trước rủi ro xung đột kéo dài gây hạn chế nguồn cung, thị trường vẫn nhận được sự hỗ trợ khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu.

OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2026 xuống còn 580.000 thùng/ngày, đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp tổ chức này điều chỉnh giảm triển vọng nhu cầu dầu trong năm nay.

Trong khi đó, theo dự báo mới của IEA, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2026 sẽ giảm khoảng 1,56 triệu thùng/ngày so với năm trước, mạnh hơn mức giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày mà IEA đưa ra trong báo cáo tháng 7/2026, xuống 103,288 triệu thùng/ngày./.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ khi căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 7 xu Mỹ, lên mức 88,98 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 7 xu Mỹ, lên 83,27 USD/thùng.