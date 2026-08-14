Xe chạy thông suốt trong những giờ đầu thu phí 5 Dự án cao tốc Bắc-Nam

Các phương tiện lưu thông qua khu vực trạm thu phí cơ bản ổn định, hoạt động giao thông được duy trì an toàn, thông suốt trong những giờ đầu tiên sau khi 5 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn từ Quảng Ngãi-Nha Trang bắt đầu thu phí từ 14h chiều nay (ngày 14/8).

Cụ thể, 5 dự án thành phần cao tốc gồm: Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong và Vân Phong-Nha Trang đồng loạt bước vào giai đoạn tổ chức thu phí theo quy định.

Đánh giá trong thời điểm bắt đầu thu phí, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết các phương tiện tiếp tục lưu thông trên tuyến theo hướng dẫn. Tại khu vực trạm, nhân viên vận hành được bố trí trực, theo dõi hoạt động của hệ thống và hỗ trợ phương tiện khi cần thiết. Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển đúng làn, đúng tốc độ và tuân thủ các quy định tại khu vực trạm.

“Trong những giờ đầu vận hành, công tác điều tiết giao thông được đặc biệt chú trọng. Lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi lưu lượng phương tiện, chủ động phân luồng khi cần thiết, hạn chế tình trạng phương tiện tập trung tại khu vực trạm thu phí,” lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho hay.

Để bảo đảm hoạt động thu phí diễn ra an toàn, thông suốt, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các địa phương có tuyến cao tốc đi qua tăng cường tuyên truyền, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, điều tiết và phân luồng giao thông tại những vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc.

Đặc biệt, trong thời gian đầu vận hành, các lực lượng chức năng cần chủ động nắm bắt lưu lượng phương tiện, kịp thời phát hiện những bất cập trong tổ chức giao thông và xử lý các tình huống phát sinh.

Trường hợp xảy ra vi phạm, phương tiện gặp sự cố hoặc phát sinh tình huống ảnh hưởng đến an toàn giao thông, lực lượng chức năng được yêu cầu nhanh chóng triển khai phương án xử lý, không để ảnh hưởng đến hoạt động khai thác chung của tuyến.

Cùng với việc đưa hệ thống thu phí vào vận hành, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các chủ phương tiện chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi lưu thông.

Theo đó, phương tiện cần dán thẻ đầu cuối và duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt; việc chủ động kiểm tra tài khoản trước hành trình sẽ giúp hạn chế các tình huống phát sinh khi phương tiện qua khu vực thu phí.

Trong quá trình lưu thông, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm và chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng phương tiện.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giao thông và quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác, đến nay, đã có 15 dự án thành phần Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đã chính thức vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Với 2 dự án thành phần từ Cần Thơ đến Cà Mau, Bộ Xây dựng đã đề ra mục tiêu hoàn thành công trình để tổ chức thu phí từ ngày 15/9/2026./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Từ ngày 14/8 bắt đầu thu phí 5 dự án cao tốc đoạn từ Quảng Ngãi-Nha Trang Năm dự án thành phần đầu tư công thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sẽ chính thức thu phí đường bộ bắt đầu từ 14h ngày 14/8.

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