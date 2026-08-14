Dùng "mắt thần" thu thập dữ liệu hiện trạng mặt đường để phục vụ bảo trì

Khu Quản lý đường bộ I và Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía Bắc (Cục Đường bộ Việt Nam) phối hợp đưa xe khảo sát mặt đường vào kiểm tra, thu thập dữ liệu hiện trạng mặt đường, phục vụ công tác khảo sát, thiết kế kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2027.

Công nghệ này được đưa vào khảo sát tại 2 dự án trên đường Hồ Chí Minh gồm: Dự án sửa chữa hư hỏng mặt đường và công trình đoạn Km440-Km462+200 và Dự án sửa chữa hư hỏng mặt đường và công trình đoạn Km589+400-Km631.

Theo đó, các nội dung khảo sát gồm chụp ảnh bề mặt đường phục vụ phân tích vết nứt; đo trắc ngang đường để xác định vệt hằn bánh xe; đo trắc dọc để xác định độ gồ ghề; xác định vị trí bằng hệ thống GPS và ghi nhận hình ảnh tuyến đường phía trước.

Xe khảo sát tình trạng đường bộ được trang bị hệ thống thiết bị chuyên dụng gồm camera phía trước có nhiệm vụ thu thập hình ảnh tuyến đường; thiết bị GPS ghi nhận chính xác vị trí của xe khảo sát. Hệ thống thiết bị đo gia tốc kết hợp với cảm biến laser đo chuyển vị theo phương đứng để xác định mặt cắt dọc của mặt đường.

Trong khi đó, camera phía sau chụp ảnh bề mặt mặt đường, phục vụ xác định và phân tích các dạng hư hỏng, đặc biệt là vết nứt. Máy quét laser ghi nhận dữ liệu trắc ngang mặt đường, qua đó xác định chiều sâu vệt hằn bánh xe.

Các dữ liệu được hệ thống thiết bị trên xe thu thập sẽ được đưa về xử lý, phân tích, tạo cơ sở phục vụ công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng và thiết kế phương án sửa chữa.

Trên nóc xe khảo sát được lắp đặt tấm năng lượng mặt trời nhằm bảo đảm nguồn năng lượng cần thiết cho các thiết bị phục vụ quá trình thu thập dữ liệu.

Ông Đinh Trung Thành, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I cho biết việc ứng dụng xe khảo sát mặt đường nhằm thu thập đầy đủ, trực quan các dữ liệu về hiện trạng kết cấu mặt đường, qua đó hỗ trợ quá trình phân tích, đánh giá và xác định giải pháp sửa chữa, góp phần nâng cao chất lượng khảo sát và thiết kế các dự án bảo trì.

Theo ông Thành, triển khai theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, Khu Quản lý đường bộ I và Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía Bắc phối hợp đưa xe khảo sát mặt đường vào phục vụ xây dựng kế hoạch bảo trì năm 2027 là một trong những hoạt động cụ thể nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ.

“Việc đưa thiết bị công nghệ vào khảo sát, kiểm tra hiện trạng mặt đường không chỉ góp phần đổi mới phương thức thu thập dữ liệu mà còn tạo cơ sở để nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, hướng tới xây dựng kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2027 sát với thực tế hiện trạng tuyến đường,” ông Thành khẳng định./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Có nhà thầu trì hoãn thi công, bảo trì đường bộ do biến động nhiên liệu Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay đã có tình trạng nhà thầu trì hoãn triển khai thi công, nguy cơ kéo dài thời gian thi công hoàn thành công trình.