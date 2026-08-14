Thành phố Hồ Chí Minh đưa dữ liệu trở thành động lực tăng trưởng

Ngày 14/8, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Chi Hội truyền thông số phía Nam (SVDCA) và Navee Group tổ chức Hội nghị "Tăng trưởng về điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo", nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt công nghệ, nâng cao năng lực khai thác, quản trị dữ liệu từ đó cải thiện chất lượng ra quyết định và gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc ITPC cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đang phấn đấu đưa kinh tế số chiếm 30% GRDP ngay trong năm 2026 và vươn lên mức 40% vào năm 2030. Để tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình này, thành phố định hướng hình thành sàn giao dịch dữ liệu, xây dựng ít nhất 2 trung tâm dữ liệu và 2 khu công nghệ số tập trung, lan tỏa ứng dụng nền tảng số mạnh mẽ vào công nghiệp, logistics, bán lẻ và các lĩnh vực kinh tế chủ lực.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Minh Liêm, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Công nghệ BYTE nêu vấn đề, mặc dù làn sóng AI đang thúc đẩy cuộc đua đầu tư công nghệ mạnh mẽ, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa thể chuyển hóa các giải pháp công nghệ này thành kết quả tài chính đo lường được.

Nguyên nhân xuất phát từ ba điểm nghẽn cốt lõi gồm: dữ liệu phân mảnh trên nhiều hệ thống, thông tin thiếu chuẩn xác hay đã quá hạn, sự mất kết nối giữa khâu phân tích và thực thi hành động.

Theo ông Nguyễn Minh Liêm, mô hình AI mạnh mẽ đến đâu cũng không thể bù đắp cho ngữ cảnh khách hàng bị thiếu hụt, bởi công nghệ chỉ tạo ra giá trị khi mang lại kết quả kinh doanh cụ thể. Để biến AI thành động cơ tăng trưởng, hệ thống dữ liệu khách hàng cần được chuẩn hóa toàn diện nhằm đảm bảo tính hợp nhất, độ chính xác, cập nhật theo thời gian thực, tuân thủ quyền riêng tư và sẵn sàng kích hoạt.

Do đó, việc làm sạch và tập trung khai thác nguồn dữ liệu hợp nhất đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại hiệu quả tài chính thực chứng rõ rệt. Các khảo sát cho thấy, khi có nguồn dữ liệu chính xác, sau 12 tháng hiệu suất chi tiêu quảng cáo tăng 35%; đồng thời cắt giảm khoảng 40% chi phí cho mỗi đơn hàng trên nhóm khách hàng hiện hữu và tăng gấp 3 lần doanh thu bán chéo nhờ xác định đúng thời điểm tương tác. Những con số này giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành và bảo vệ biên lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Theo phân tích từ ông Vũ Hữu Sơn, Trưởng Bộ phận Tư vấn giải pháp tại Công ty cổ phần GreenNode, các doanh nghiệp đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm AI sang ứng dụng thực tiễn nhằm mang lại giá trị kinh tế. Xu hướng này kéo theo sự bùng nổ của thị trường hạ tầng AI toàn cầu với dự báo tăng từ 158 tỷ USD lên 419 tỷ USD vào năm 2030.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng đang phải đối mặt với bài toán chi phí đầu tư hạ tầng ngày càng cao với chi phí lên tới hàng triệu USD/tủ máy AI cùng nguy cơ khấu hao nhanh chỉ sau 2-3 năm. Bên cạnh gánh nặng tài chính, mật độ công suất điện cho mỗi máy chủ cũng tăng vọt, đẩy tổng nhu cầu điện năng AI toàn cầu từ 132 GW lên 290 GW vào năm 2030 và biến năng lượng trở thành rào cản lớn nhất.

Để giải quyết nút thắt chi phí và kỹ thuật vận hành mạng hạ tầng kết nối phức tạp, xu hướng dịch chuyển chiến lược AI FinOps từ mua đứt tài sản (CAPEX) sang thuê dịch vụ linh hoạt (OPEX) đang trở thành lựa chọn tối ưu, cho phép trả chi phí theo lượng dữ liệu xử lý thực tế.

Song song đó, sự tăng cường hiện diện của AI tại biên (Edge AI) và chip chuyên dụng suy luận đang định hình lại toàn bộ bài toán đầu tư công nghệ, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất trên mỗi đơn vị điện năng mà vẫn bảo đảm tính an toàn và chủ quyền dữ liệu.

Ông Bùi Song Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển dịch vụ nền tảng Cloud thuộc FPT Smart Cloud (Tập đoàn FPT) cho biết, thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam dự báo đạt mốc 6,98 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng hàng năm gần 11%.

Hiện nay, đã có nhiều doanh nghiệp coi điện toán đám mây là yếu tố bắt buộc trong chiến lược kinh doanh và trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) trở thành động lực thúc đẩy chính. Sự gia tăng của GenAI đang đẩy tốc độ phát triển phần mềm lên nhanh vượt bậc khi khoảng 75% dòng code mới tại Google hiện do AI khởi tạo và dự báo tỷ lệ mã nguồn tạo bởi AI sẽ tiệm cận mốc 95% trong 5 năm tới.

Tuy nhiên, sự gia tăng tốc độ lập trình lại đi kèm những thách thức về an toàn thông tin, khi có tới 94% lãnh đạo coi AI là yếu tố thay đổi lớn nhất đối với an toàn thông tin và tỷ lệ tiềm ẩn lỗ hổng bảo mật trong mã nguồn do AI tạo ra dao động từ 38% tới hơn 70%.

Bên cạnh nguy cơ từ ứng dụng, đại diện FPT Smart Cloud cũng chỉ ra thách thức lớn khi các doanh nghiệp thường bỏ ngỏ luồng kết nối nội bộ, nơi chiếm 70 - 80% tổng lưu lượng hệ thống, dẫn đến yêu cầu cấp thiết về việc tự động hóa giám sát an toàn thông tin và nâng cao khả năng quản trị rủi ro đa tầng nhằm chủ động phòng thủ trong quản trị./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Dòng tiền tỷ USD đổ vào lĩnh vực hạ tầng dữ liệu Việc liên tiếp xuất hiện các dự án quy mô tỷ USD trong cùng một lĩnh vực cho thấy hạ tầng dữ liệu đang trở thành điểm hút mới của dòng vốn FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh.