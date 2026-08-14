Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội bổ nhiệm tân phó tổng giám đốc

Ngày 14/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc phòng Thị trường Chứng khoán Phái sinh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế và có 28 năm kinh nghiệm công tác trong ngành chứng khoán. Trước đó, bà Hà có 3 năm công tác tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước và 25 năm liên tục công tác tại HNX (từ năm 2001 đến nay). Trong thời gian công tác tại HNX, bà Hà đã đảm nhiệm các chức vụ phó trưởng phòng, trưởng phòng, giám đốc các phòng nghiệp vụ gồm các phòng Quản lý thành viên, Hệ thống giao dịch, Nghiên cứu Phát triển, Thị trường Chứng khoán Phái sinh.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, tạo điều kiện để HNX ổn định tổ chức, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao./.

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