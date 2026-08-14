Chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới nhờ tín hiệu lạm phát hạ nhiệt

Hầu hết các mã chứng khoán chủ chốt trên Sàn giao dịch New York (Mỹ) đã đồng loạt tăng vào cuối phiên giao dịch ngày 13/8, trong đó S&P 500 thiết lập mức đỉnh mới sau khi số liệu lạm phát giá sản xuất thấp hơn dự báo làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng tới.

Chốt phiên giao dịch cùng ngày, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,8% lên 26.803,03 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,7% lên 7.798,99 điểm, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1% để chốt phiên ở mức 53.839,99 điểm.

Dow Jones qua đó chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp, song mức tăng bị hạn chế đáng kể bởi đà lao dốc của cổ phiếu Cisco Systems (CSCO), giảm 9% sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh.

Tâm điểm của biến động thị trường chứng khoán trong ngày 13/8 là báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 của Mỹ.

Theo số liệu công bố trước giờ mở cửa, PPI không thay đổi so với tháng trước, sau khi giảm 0,3% trong tháng 6, trong khi các nhà kinh tế dự báo chỉ số này tăng 0,2%.

PPI lõi, không bao gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng có biến động mạnh, tăng 0,2% và bằng mức của tháng trước nhưng thấp hơn dự báo tăng 0,3%.

Diễn biến trên tiếp nối báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 được công bố một ngày trước đó và báo cáo việc làm tháng 7 yếu hơn đáng kể so với kỳ vọng được công bố hồi tuần trước. Chuỗi dữ liệu này đã xoa dịu tâm lý lo ngại rằng Fed sẽ sớm tăng lãi suất nhằm ứng phó với áp lực giá cả.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng tới là 35%, giảm từ 40% ngay trước khi có số liệu PPI và 55% một tuần trước đó.

Kinh tế gia trưởng phụ trách thị trường Mỹ của Fifth Third Commercial Bank, ông Bill Adams, nhận định báo cáo PPI không làm thay đổi bức tranh lớn: lạm phát vẫn ở mức cao, song các số liệu cốt lõi thấp hơn mức toàn phần và cả hai đều có cải thiện trong tháng 7.

Nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến bộ nhớ bán dẫn, vẫn là lực đẩy đáng kể của phiên tăng điểm trên sàn New York.

Giá cổ phiếu của Quỹ ETF Roundhill Memory (DRAM) tăng 4%, trong khi các cổ phiếu khác như Sandisk (SNDK), Western Digital (WDC), SK Hynix (SKHY), Micron Technology (MU) và Seagate Technology (STX) đều tăng từ khoảng 4% đến 14%.

Các mã cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn cũng diễn biến tích cực. Sáu trong số 7 doanh nghiệp thuộc nhóm “Magnificent Seven” tăng giá, chỉ có Amazon (AMZN) giảm nhẹ.

Cổ phiếu của Tesla (TSLA) dẫn đầu đà tăng của nhóm này với mức tăng gần 4%. Cổ phiếu SpaceX (SPCX) giảm hơn 3%, sau khi tăng gần 10% trong phiên trước. Super Micro Computer (SMCI) tăng thêm 4%, nối tiếp mức tăng 19% trong phiên 12/8 sau báo cáo lợi nhuận khả quan.

Cổ phiếu Workday (WDAY) tăng vọt 18% sau khi Reuters đưa tin quỹ đầu tư tư nhân Silver Lake đang đàm phán mua lại công ty phần mềm này. Trái lại, một số doanh nghiệp chịu áp lực bán mạnh sau khi công bố kết quả kinh doanh, trong đó có Tapestry (TPR), công ty mẹ của Coach và Kate Spade, giảm 16%; Cerebras Systems (CBRS) giảm 12%; StubHub (STUB) giảm 10%; và YETI Holdings (YETI) giảm 11%.

Cổ phiếu Applied Materials (AMAT) giảm 2,5% trước khi công bố kết quả kinh doanh sau giờ giao dịch.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 13/8, chỉ số VN-Index giảm 27,55 điểm (1,54%), xuống 1.765,63 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 5,11 điểm (1,77%), xuống 283,34 điểm./.

Chứng khoán Phố Wall giảm điểm khi tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng Thị trường chứng khoán chịu sức ép sau khi tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa chừng nào Mỹ chưa chấp nhận các điều kiện của Iran.

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