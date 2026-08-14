Một lỗ hổng của doanh nghiệp có thể là điểm khởi đầu của rủi ro an ninh mạng

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng A05, Bộ Công An cho biết, một lỗ hổng của doanh nghiệp có thể trở thành điểm khởi đầu của chuỗi rủi ro ảnh hưởng đến nhiều tổ chức và người sử dụng.

Bảo vệ con người trên không gian mạng không chỉ là yêu cầu của công tác an ninh mạng, mà đang trở thành một bộ phận quan trọng trong mục tiêu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định "đột phá về bảo đảm an ninh con người toàn diện và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh" trong đó nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ người dân trước các rủi ro về an ninh mạng, tăng cường quản lý môi trường số, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chủ động phòng ngừa các nguy cơ trên không gian mạng.

Từ góc độ này, việc xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn không chỉ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công vào hệ thống thông tin, mà hướng tới mục tiêu cao hơn là bảo vệ con người, tài sản, dữ liệu, quyền riêng tư và sự bình yên của mỗi gia đình trong đời sống số.

Trong bối cảnh đó, chiều 14/8 tại Hà Nội, Hội thảo “Kiến tạo niềm tin số - Doanh nghiệp Việt chung tay bảo vệ người tiêu dùng" đã chính thức diễn ra.

Hội thảo là một trong những hoạt động mở đầu của Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người" do Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Từ bảo vệ hệ thống đến bảo vệ người dùng

Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng gắn chặt với đời sống kinh tế-xã hội, các nguy cơ tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu, chiếm đoạt tài khoản và lừa đảo trực tuyến cũng diễn biến ngày càng phức tạp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo, deepfake, công nghệ giả giọng nói, giả hình ảnh và tự động hóa đang bị lợi dụng để tạo ra các phương thức, thủ đoạn mới với tốc độ và mức độ tinh vi cao hơn.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an; Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy "bảo vệ từng hệ thống" sang "bảo vệ cả hệ sinh thái số và toàn bộ hành trình số của người dùng."

Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, hiện nay an ninh mạng không còn là vấn đề riêng của từng hệ thống hay từng doanh nghiệp. Một vụ việc có thể bắt đầu từ một tài khoản giả mạo trên mạng xã hội, khai thác dữ liệu cá nhân, sử dụng hạ tầng viễn thông và kết thúc bằng một giao dịch tài chính. Một lỗ hổng của doanh nghiệp có thể trở thành điểm khởi đầu của chuỗi rủi ro ảnh hưởng đến nhiều tổ chức và người sử dụng.

Từ thực tiễn hoạt động trên không gian mạng, lãnh đạo A05 đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tập trung vào bốn yêu cầu trọng tâm: chủ động tích hợp an ninh mạng ngay từ quá trình phát triển sản phẩm, dịch vụ; chuyển từ phòng vệ thụ động sang chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn nguy cơ từ sớm, từ xa; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin và phối hợp giữa các chủ thể; đồng thời gắn bảo đảm an ninh mạng với bảo vệ dữ liệu và người sử dụng.

Trong đó, trước xu hướng tấn công ngày càng tự động hóa, "tốc độ phòng thủ phải nhanh hơn tốc độ tấn công"; doanh nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng AI, phân tích dữ liệu và công nghệ phòng, chống gian lận để phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn nguy cơ trước khi thiệt hại xảy ra.

Đây cũng chính là điểm giao thoa giữa yêu cầu bảo đảm an ninh con người của Nghị quyết 18-NQ/TW với định hướng đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Nghị quyết 57-NQ/TW.

Nếu Nghị quyết 18 đặt ra yêu cầu xây dựng môi trường sống, môi trường số an toàn, lành mạnh, lấy con người làm trung tâm thì Nghị quyết 57 xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, đồng thời yêu cầu bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an toàn thông tin là yếu tố xuyên suốt của quá trình phát triển.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), Trưởng Ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tại Hội thảo, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), Trưởng Ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cũng nhấn mạnh: "Hội thảo ngày hôm nay có rất nhiều chia sẻ của các doanh nghiệp. Tôi tin rằng với những chia sẻ như vậy chúng ta cùng nhau mỗi ngày xây dựng đời sống số an toàn hơn, đời sống số vì con người hơn, đời sống số trong đó mỗi con người là trung tâm, mục tiêu của sự phát triển. Sự an toàn không chỉ an toàn hệ thống mà chính là an toàn cho chính mỗi người khi tham gia đời sống số."

Doanh nghiệp cùng tạo "lá chắn số" cho người dùng

Hội thảo tập trung trao đổi các giải pháp giúp doanh nghiệp chuyển từ xử lý sự cố sang chủ động phòng ngừa và bảo vệ khách hàng; tăng cường bảo vệ tài khoản, dữ liệu, giao dịch và các hoạt động của người sử dụng trên môi trường số.

Trong khuôn khổ chương trình, Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam công bố và tổ chức ký kết chương trình "Chung tay xây dựng Lá chắn số cho mọi nhà - Vì một tương lai số an toàn," triển khai các hoạt động hợp tác về phổ cập kỹ năng số toàn dân và phát triển công nghệ an ninh mạng chiến lược Make in Vietnam.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tạp chí đồng thời phối hợp giới thiệu "Bộ nguyên tắc nhận diện phòng, chống lừa đảo trực tuyến," góp phần cung cấp những kiến thức và kỹ năng thiết thực giúp người dân chủ động nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trên môi trường số.

Việc phổ cập kỹ năng số và phát triển các công nghệ an ninh mạng "Make in Vietnam" vì vậy có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một chương trình hỗ trợ người dùng.

Đây còn là cách đưa tinh thần của Nghị quyết 57 vào thực tiễn, khi năng lực khoa học, công nghệ và công nghệ số được chuyển hóa thành những sản phẩm, giải pháp cụ thể phục vụ người dân, đồng thời tăng cường năng lực tự chủ và khả năng bảo vệ không gian mạng quốc gia.

Các tham luận tại Hội thảo tập trung vào bảo vệ trẻ em, gia đình và doanh nghiệp; tự chủ công nghệ và hạ tầng số; nhận diện các hình thức tấn công người dùng; phát huy dữ liệu cộng đồng trong phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, trong nền kinh tế số, an ninh mạng không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà đã trở thành một điều kiện của phát triển và một thành tố của năng lực cạnh tranh. Doanh nghiệp cần coi đầu tư cho an ninh mạng là đầu tư cho sự phát triển, uy tín thương hiệu và niềm tin của khách hàng.

Các chuyên gia chia sẻ tại Hội thảo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động diễn ra từ 14-16/8/2026 tại Hà Nội, gồm triển lãm, trải nghiệm công nghệ, hội thảo chuyên môn, chương trình nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng, hướng tới lan tỏa kiến thức, kỹ năng và các giải pháp xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, tin cậy và nhân văn.

Bên cạnh Hội thảo, chuỗi chương trình gồm triển lãm và trải nghiệm các sản phẩm, nền tảng, giải pháp công nghệ an toàn tại Công viên Thống Nhất; Gala khai mạc “Giai điệu thế hệ số”; chương trình nghệ thuật “Bình yên không gian mạng Việt Nam”; các hoạt động cộng đồng, mini game và hướng dẫn kỹ năng an toàn số cho người dân.

Điểm nhấn của Chuỗi hoạt động là Gala nghệ thuật “Bình yên không gian mạng Việt Nam" diễn ra vào ngày 15/8/2026.

Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình kỳ vọng kết nối cơ quan quản lý, lực lượng chuyên trách, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng; thúc đẩy các sáng kiến bảo vệ người dùng và đưa an ninh mạng trở thành trách nhiệm, kỹ năng và hành động của toàn xã hội.

Bảo vệ con người là mục tiêu cuối cùng của công tác bảo đảm an ninh mạng. Kiến tạo niềm tin số là nền tảng để xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, tin cậy và nhân văn cho mỗi người.

Trong tiến trình chuyển đổi số, khoa học và công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi tạo ra một môi trường phát triển an toàn và đem lại lợi ích thiết thực cho con người. Nghị quyết 57-NQ/TW mở ra yêu cầu tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 18-NQ/TW đặt ra yêu cầu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và đột phá về bảo đảm an ninh con người toàn diện. Hai định hướng này có sự bổ trợ rõ nét: công nghệ tạo ra năng lực phát triển mới, còn an ninh, an toàn và niềm tin tạo nền tảng để những năng lực đó được phát huy bền vững.

Bảo vệ con người là mục tiêu cuối cùng của công tác bảo đảm an ninh mạng. Kiến tạo niềm tin số là nền tảng để xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, tin cậy và nhân văn cho mỗi người; qua đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia./.

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