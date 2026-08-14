Tăng cường thực hiện chiến dịch làm sạch, làm giàu dữ liệu về trẻ em

Theo Bộ Y tế, sau một tháng triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu, tỷ lệ trẻ dưới 16 tuổi được cập nhật thành công trên cơ sở dữ liệu mới đạt 79,1%.

Chính vì vậy, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chiến dịch làm sạch, làm giàu dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu về trẻ em.

Theo Bộ Y tế, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện, ngày 06/7/2026 Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1248/KH-BYT triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong đó có cơ sở dữ liệu về trẻ em.

Tuy nhiên, sau một tháng triển khai chiến dịch, các chỉ tiêu thực hiện đối với cơ sở dữ liệu về trẻ em chưa được cải thiện đáng kể, có nguy cơ không đạt được mục tiêu đã đề ra, cụ thể: Tính đến ngày 03/8/2026, Hệ thống ghi nhận có 19.500.520 dữ liệu trẻ em, trong đó có 16.753.060 dữ liệu trẻ em dưới 16 tuổi có mã định danh cá nhân; tỷ lệ trẻ dưới 16 tuổi được cập nhật thành công vào hệ thống mới đạt 79,1%, trong đó có một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ cập nhật dữ liệu trẻ em trên hệ thống còn rất thấp...

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu thành lập Tổ dữ liệu theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 70/KH-BMTE ngày 17/07/2026; Phân công các thành viên trong Tổ (đặc biệt là cán bộ tư pháp-hộ tịch, công an cấp xã) cung cấp dữ liệu về trẻ em, phối hợp với công chức làm công tác trẻ em cập nhật, đối soát dữ liệu trẻ em để đảm bảo mọi trẻ em đều được quản lý trên cơ sở dữ liệu, đầy đủ số định danh cá nhân và các thông tin theo quy định.

Các đơn vị liên quan chỉ đạo các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cảnh sát khu vực, cộng tác viên dân số-trẻ em tiến hành rà soát thông tin về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ được trợ giúp trên địa bàn theo các phiếu thu thập thông tin, cập nhật dữ liệu, cung cấp thông tin và hỗ trợ công chức làm công tác trẻ em cấp xã cập nhật dữ liệu về trẻ em (có biểu mẫu đính kèm).

Các đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai chiến dịch, đảm bảo hoàn thành mục tiêu trên 95% trẻ em trên địa bàn được đăng ký và cập nhật đầy đủ dữ liệu trước ngày 30/9/2026; Định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả chiến dịch làm sạch, làm giàu dữ liệu trẻ em dưới 16 tuổi trên cơ sở dữ liệu về trẻ em về Sở Y tế.

Các Sở Y tế và các sở, ngành liên quan (bao gồm Công an tỉnh, Sở Tư pháp) tăng cường phổ biến, triển khai và lãnh đạo hệ thống ngành dọc phối hợp thực hiện chiến dịch cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu về trẻ em, đặc biệt là ở cấp xã, phường, đặc khu…

Đây cũng là một trong những nội dung nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế. Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn./.

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