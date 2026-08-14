Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu trong thử nghiệm mô hình công nghệ mới

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp lớn của cả nước, có cộng đồng doanh nghiệp năng động, thị trường rộng và khả năng kết nối quốc tế.

Chính phủ kỳ vọng Thành phố tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trở thành nơi hình thành, thử nghiệm và lan tỏa các mô hình, sản phẩm, cách làm mới, góp phần hoàn thiện thể chế và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả trên cả nước.

Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại Ngày hội Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Conviction 2026) diễn ra sáng 14/8. Sự kiện do Hội Truyền thông-Điện tử Thành phố Hồ Chí Minh (EIC) tổ chức, tập trung vào các chủ đề blockchain, tài sản số và Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ với quy mô hơn 80.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động, Việt Nam đã và đang từng bước khẳng định đây là một trong những ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, Ngày hội Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, các định chế tài chính, quỹ đầu tư, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và đối tác trong nước, quốc tế. Đây chính là điều kiện thuận lợi để kết nối giữa chính sách, công nghệ, nguồn lực và thị trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo đối với tăng trưởng bền vững quốc gia. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Các phiên trao đổi, thảo luận cần tập trung vào việc giải quyết bài toán thực tiễn và tạo ra giá trị cụ thể; kết nối thực chất giữa chính sách, công nghệ, nguồn vốn và thị trường. Nhà nước kiến tạo thể chế, định hướng phát triển, đặt ra những bài toán lớn và thúc đẩy hình thành các hạ tầng thiết yếu. Các viện nghiên cứu, trường đại học cần phát huy vai trò trong nghiên cứu, làm chủ công nghệ và đào tạo nhân lực. Doanh nghiệp phải thực sự là trung tâm, chủ động đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, đặt hàng công nghệ, đưa công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và thương mại hóa sản phẩm. Các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và các đối tác quốc tế cần tham gia sâu hơn để những công nghệ tốt, những sản phẩm tốt có đủ nguồn lực phát triển và có con đường đi ra thị trường.

Phó Thủ tướng kỳ vọng từ Ngày hội sẽ hình thành thêm những hợp tác thực chất, bài toán cụ thể và dự án có khả năng tiếp tục triển khai. Những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cũng cần được phản ánh thẳng thắn, rõ ràng để các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý. Việc phát triển công nghệ phải đi cùng quản trị rủi ro, tiêu chuẩn, an toàn và trách nhiệm ngay từ đầu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tặng hoa cho Ban Tổ chức sự kiện. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Đối với Trí tuệ Nhân tạo, phát triển phải lấy con người làm trung tâm; bảo đảm minh bạch, trách nhiệm giải trình, an toàn dữ liệu, an ninh mạng và khả năng kiểm soát của con người, phù hợp với mức độ rủi ro của từng hệ thống.

Đối với tài sản số và thị trường tài sản mã hóa, phát triển phải gắn với minh bạch, tuân thủ pháp luật, bảo vệ nhà đầu tư, bảo đảm an toàn thị trường và phòng, chống các hành vi vi phạm. Công nghệ chỉ có thể được ứng dụng rộng rãi và thị trường chỉ có thể phát triển bền vững khi có niềm tin; niềm tin phải được xây dựng bằng tiêu chuẩn, minh bạch, trách nhiệm và cơ chế quản trị rủi ro phù hợp.

Ngày hội Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 14-15/8, với các phiên thảo luận chuyên sâu về chính sách, công nghệ và thị trường. Cụ thể, chương trình tập trung vào blockchain, tài sản số, lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm lớn từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước trong bối cảnh Việt Nam có nhiều động thái hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan. Tiếp đó là các phiên thảo luận tập trung vào vấn đề Trí tuệ Nhân tạo-một trong những xu hướng công nghệ có tác động sâu rộng đến kinh tế và đời sống.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Truyền thông-Điện tử Thành phố Hồ Chí Minh (EIC) và Busan Techno Park (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ; đồng thời tổ chức tọa đàm về hành lang số giữa hai thành phố.

Ban tổ chức Ngày hội cũng thực hiện không gian triển lãm giới thiệu các dự án Trí tuệ Nhân tạo và tài sản số, tạo điều kiện để người tham dự trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm, giải pháp công nghệ đang được phát triển tại Việt Nam

Ông Nguyễn Quý Hòa, Chủ tịch Hội Truyền thông-Điện tử TP Hồ Chí Minh (EIC) phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Chủ tịch Hội Truyền thông-Điện tử Thành phố Hồ Chí Minh (EIC) Nguyễn Quý Hòa cho rằng, Thành phố không chỉ là nơi ứng dụng công nghệ mà phải từng bước trở thành nơi tạo ra các mô hình công nghệ mới. Một trong những chủ đề quan trọng của Ngày hội Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh là tài sản số và Trí tuệ Nhân tạo. Đây là hai xu hướng công nghệ có khả năng tạo ra những thay đổi rất lớn đối với các nền kinh tế trong những năm tới. Một hệ sinh thái chỉ thực sự mạnh mẽ khi những con người trong đó cùng đồng hành, chia sẻ, hợp tác, đưa ý tưởng thành giá trị phục vụ trong đời sống. Đó cũng là vai trò mà Ngày hội muốn đóng góp, tạo không gian để người làm công nghệ gặp người làm truyền thông, doanh nghiệp tìm thấy thị trường, startup tìm thấy đối tác và nhà đầu tư, ý tưởng được kết nối với nguồn lực và đi xa hơn./.

Nghị quyết 57 - NQ/TW: “Cầm tay chỉ việc” phổ cập kỹ năng số Từ những buổi hướng dẫn tại nhà văn hóa thôn đến việc đến từng hộ gia đình, phương châm “cầm tay chỉ việc” đang giúp công nghệ trở nên dễ hiểu, dễ sử dụng, từng bước thu hẹp khoảng cách số.