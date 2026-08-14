Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN

Ngày 14/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Điện Biên bàn giao 876 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính cho Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng để phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sỹ.

Số mẫu trên được lấy tại Nghĩa trang Liệt sỹ Độc Lập, xã Thanh Nưa từ ngày 23/7 đến ngày 13/8. Sau khi lấy, các mẫu được bảo quản tạm thời tại Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên trước khi vận chuyển, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội.

Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết các mẫu hài cốt liệt sỹ được bảo quản, niêm phong và vận chuyển theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình bàn giao. Hồ sơ kèm theo gồm biên bản bàn giao, danh sách mẫu với mã định danh và các thông tin liên quan đến từng mẫu.

Theo Đại tá Dương Quốc Long, đến hết ngày 13/8, toàn tỉnh đã khai quật 3.169/4.594 mộ, còn 1.425 mộ chưa khai quật; trong số các mộ đã khai quật có 2.982 mẫu đủ điều kiện lấy mẫu, 187 trường hợp không đủ điều kiện lấy mẫu.

Riêng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Độc Lập, từ ngày 23/7 đến ngày 13/8, lực lượng chức năng đã khai quật 1.060 mộ, lấy được 991 mẫu; tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1, từ ngày 10-13/8 đã khai quật 169 mộ và lấy được 169 mẫu.

Đây là đợt thứ 4 tỉnh Điện Biên bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin, cung cấp thông tin cho thân nhân và gia đình liệt sỹ.

Tỉnh Điện Biên đã bàn giao 2.698 mẫu hài cốt liệt sỹ cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN xác định danh tính. Ban Chỉ đạo tỉnh phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu ADN tại 7 nghĩa trang liệt sỹ trước ngày 30/9/2026./.

Điện Biên dồn sức hoàn thành lấy mẫu ADN các hài cốt liệt sỹ trước ngày 30/9 Nhiều sáng kiến, cách làm mới trong việc khai quật, lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang đã được nghiên cứu, áp dụng, góp phần rút ngắn thời gian, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả từng công đoạn.