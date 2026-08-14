Phản hồi thông tin của TTXVN: Lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất cho người dân

Liên quan đến bài viết “Bản án có hiệu lực hơn 4 tháng Ủy ban Nhân dân xã vẫn chưa thi hành,” ngày 14/8, trao đổi với phóng viên, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã nhận được Công văn xác nhận nguồn gốc đất của Ủy ban Nhân dân xã Đình Cương; đồng thời đã thực hiện niêm yết công khai Phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ (phương án đợt 4-dự kiến điều chỉnh và bổ sung phương án đợt 1) dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hành Đức-Hành Minh.

Phương án được lập căn cứ theo Bản án số 109/2026/HC-PT ngày 26/3/2026 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai” theo đơn khiếu kiện của ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp và Công văn số 1451 của Ủy ban Nhân dân xã Đình Cương về việc xác nhận các nội dung về vị trí, nguồn gốc đất, nhân khẩu để thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hành Đức-Hành Minh, đoạn qua địa bàn xã Hành Đức (nay là xã Đình Cương), tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết, đơn vị đã ban hành Công văn số 3550 TTQĐ-NV2 gửi công văn đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Thanh Hưng (chủ đầu tư dự án) nhanh chóng kiểm tra, rà soát lập thủ tục và có văn bản gửi cho Ủy ban Nhân dân xã Đình Cương để Ủy ban Nhân dân xã có cơ sở sớm điều chỉnh và bổ sung Thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hành Đức-Hành Minh. Trên cơ sở đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi sẽ phê duyệt phương án bồi thường cho ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp.

Trước đó, phóng viên TTXVN tại Quảng Ngãi có bài viết “Quảng Ngãi: Bản án có hiệu lực hơn 4 tháng Ủy ban Nhân dân xã vẫn chưa thi hành” phản ánh ngày 27/10/2023, Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hành (cũ) ban hành Quyết định số 6422/QĐ-UBND thu hồi 99,766ha đất tại xã Hành Đức (nay là xã Đình Cương) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hành Đức-Hành Minh.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành cũng ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Theo Quyết định, với 99,766ha đã thu hồi trên không bồi thường; trong đó có thửa đất 726, diện tích 27.625,2m đất của ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp. Ngày 10/7/2024, ông Hiệp đã gửi đơn khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai đến Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 28/7/2025,

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm, ban hành Bản án số 09/2025/HC-ST, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hiệp. Sau đó, ông Hiệp kháng cáo.

Ngày 26/3/2026, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai của ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp.

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ và căn cứ các quy định của pháp luật, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng tuyên hủy các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, giải quyết khiếu nại và buộc Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hành (nay là Ủy ban Nhân dân xã Đình Cương), tỉnh Quảng Ngãi thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 27.625,2m2 của ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp.

Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng buộc Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hành (nay là Ủy ban Nhân dân xã Đình Cương) thực hiện nhiệm vụ công vụ, lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với thửa đất số 726 của ông Hiệp theo đúng quy định pháp luật./.

Cần Thơ ban hành quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi thu hồi đất nông nghiệp được ấn định bằng 2 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của thành phố.