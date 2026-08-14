Hà Nội phát hiện hơn 53.600 phụ tùng ôtô có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Qua kiểm tra hoạt động kinh doanh phụ tùng ôtô trên môi trường thương mại điện tử, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội phát hiện 53.622 sản phẩm phụ tùng ôtô mang nhãn Asahi cùng nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, thương mại điện tử, quảng cáo và sở hữu trí tuệ.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó chú trọng hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Qua rà soát, Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện Công ty TNHH Hòa Thắng Group kinh doanh phụ tùng ôtô mang nhãn Asahi tại khu đô thị Đầm Trấu, phường Hồng Hà, Hà Nội và sử dụng các website “hoathang.vn,” “asahiparts.jp” để kinh doanh. Một đại lý phân phối của doanh nghiệp cũng sử dụng website “phutungphatdat.vn.”

Đáng chú ý, trên các website xuất hiện thông tin, hình ảnh liên quan đến nhiều thương hiệu ô tô đang được bảo hộ tại Việt Nam như VINFAST, FORD, TOYOTA, HYUNDAI, MITSUBISHI, MAZDA...

Trước những dấu hiệu trên, Đội Quản lý thị trường số 1 đã thu thập tài liệu, sử dụng dữ liệu về sở hữu trí tuệ để xác định các chủ thể quyền đối với một số nhãn hiệu; đồng thời gửi văn bản đề nghị các đơn vị đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu phối hợp xác minh.

Sản phẩm má phanh ôtô mang nhãn Asahi nằm trong số các mặt hàng được lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm liên quan đến nhãn hàng hóa, quảng cáo và sở hữu trí tuệ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/7/2026, Đội Quản lý thị trường số 1 có Văn bản số 138/QLTT-Đ1 đề nghị Công ty cổ phần VINFAST Việt Nam phối hợp cung cấp thông tin. Ngày 14/7/2026, đơn vị tiếp tục có Văn bản số 140/QLTT-Đ1 gửi Công ty Luật TNHH T&G, đại diện pháp lý tại Việt Nam của Ford Motor Company, để xác minh nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Hòa Thắng Group trên môi trường thương mại điện tử.

Kết quả xác minh cho thấy, Ford Motor Company không có mối quan hệ với Công ty TNHH Hòa Thắng Group cũng như các website liên quan được cơ quan chức năng xác minh.

Đối với nhãn hiệu VINFAST, đơn vị đại diện về sở hữu trí tuệ xác nhận VinFast không có mối quan hệ với Công ty TNHH Hòa Thắng Group và không cho phép doanh nghiệp sử dụng thông tin trên website “hoathang.vn” để quảng cáo sản phẩm má phanh trước mang nhãn hiệu “Vinfast VF 9.”

Trên cơ sở tài liệu thu thập và kết quả xác minh từ các chủ thể quyền, ngày 24/7/2026, Đội Quản lý thị trường số 1 phân công công chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đối với Công ty TNHH Hòa Thắng Group và một đại lý phân phối của doanh nghiệp.

Đến ngày 5/8/2026, Đội Quản lý thị trường số 1 ban hành các quyết định kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh và Công ty TNHH Hòa Thắng Group với sự phối hợp của đại diện chủ thể quyền nhãn hiệu FORD.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 53.622 sản phẩm phụ tùng ôtô mang nhãn Asahi có vi phạm. Số hàng gồm 2.976 hộp lọc dầu hộp số; 8.089 hộp lọc dầu động cơ đốt trong; 26.056 má phanh; 4.668 guốc phanh; 3.976 hộp lọc gió điều hòa; 4.270 hộp lọc gió động cơ và 3.587 hộp lọc nhiên liệu.

Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 1 xác định nhiều hành vi vi phạm liên quan đến hàng hóa, hoạt động thương mại điện tử, quảng cáo và sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, đối với hàng hóa, doanh nghiệp kinh doanh phụ tùng ôtô có nhãn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định; đồng thời có thông tin trên nhãn không đúng sự thật về hàng hóa.

Trong hoạt động thương mại điện tử, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp công bố không đầy đủ thông tin về chủ sở hữu website và hàng hóa; không thực hiện đầy đủ quy định về thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp cũng không xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng trên website thương mại điện tử; không xây dựng chính sách bảo đảm an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo quy định.

Đối với hoạt động quảng cáo, lực lượng chức năng xác định có việc sử dụng từ ngữ “nhất” nhưng không có tài liệu hợp pháp chứng minh; quảng cáo gây nhầm lẫn về nhãn hiệu của hàng hóa đã đăng ký và sử dụng dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trên phương tiện kinh doanh.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra thông tin, hình ảnh sản phẩm phụ tùng ôtô được giới thiệu, kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, đồng thời đối chiếu với hàng hóa thực tế tại cơ sở. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội Dương Mạnh Hùng, vụ việc cho thấy công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cần theo sát sự chuyển dịch của hoạt động kinh doanh lên môi trường số.

Dấu hiệu vi phạm hiện không chỉ xuất hiện trên hàng hóa tại cửa hàng, kho hàng mà có thể thể hiện trên website, nội dung quảng cáo, hình ảnh và thông tin giới thiệu sản phẩm. Vì vậy, bên cạnh việc kiểm tra hàng hóa tại cơ sở, lực lượng Quản lý thị trường cần chủ động rà soát hoạt động kinh doanh trực tuyến, đối chiếu thông tin sở hữu trí tuệ và phối hợp với các chủ thể quyền để xác minh, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Thực tế vụ việc cũng cho thấy, thương mại điện tử đang trở thành một trong những địa bàn trọng điểm của công tác chống hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng website, tên miền và hình ảnh liên quan đến những thương hiệu đã được bảo hộ có thể khiến người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc, nhà sản xuất hoặc mối quan hệ giữa đơn vị kinh doanh với chủ sở hữu nhãn hiệu.

Đây cũng là lý do Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.

Theo ông Dương Mạnh Hùng, từ ngày 1/7/2026, Luật Thương mại điện tử có hiệu lực, trong đó có những quy định liên quan đến nền tảng thương mại điện tử với tư cách là phương tiện kinh doanh. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Theo đó, hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn về nhãn hiệu của hàng hóa đã đăng ký và sử dụng dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trên phương tiện kinh doanh là website trong môi trường thương mại điện tử sẽ được lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra, xử lý theo quy định.

Với đặc thù của phụ tùng ôtô, việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và thông tin hàng hóa có ý nghĩa quan trọng bởi nhiều sản phẩm như má phanh, guốc phanh, lọc dầu, lọc nhiên liệu liên quan trực tiếp đến quá trình vận hành phương tiện. Thông tin không đầy đủ hoặc gây nhầm lẫn không chỉ ảnh hưởng đến quyền lựa chọn của người tiêu dùng mà còn tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và chủ sở hữu nhãn hiệu.

Từ vụ việc này, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội xác định việc kiểm tra thị trường trong giai đoạn mới cần kết hợp giữa các biện pháp nghiệp vụ tại địa bàn truyền thống với giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường số. Việc phối hợp với chủ thể quyền, đối chiếu dữ liệu sở hữu trí tuệ và rà soát các website kinh doanh sẽ tiếp tục là những biện pháp quan trọng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh./.

Vận chuyển quá cảnh hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp Hoạt động vận chuyển quá cảnh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp, gia tăng tới 140% so với cùng kỳ năm 2025.