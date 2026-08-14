Đắk Lắk: Xác định nghi phạm vụ nữ nhân viên trường học tử vong tại rẫy càphê

Ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc nữ nhân viên thư viện trường học được phát hiện tử vong trong rẫy cà phê sau khi “mất tích” từ tối 10/8.

Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 10/8, sau khi tham dự buổi liên hoan tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (xã Ea Wy, Đắk Lắk), chị L.T.M.D (39 tuổi, nhân viên thư viện) không về nhà và “mất tích” nhiều ngày. Sau đó, thi thể nạn nhân được phát hiện tại một rẫy càphê trên địa bàn xã Ea Đrăng.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, ngay sau khi tiếp nhận trình báo về việc chị D mất tích, các đơn vị nghiệp vụ được chỉ đạo phối hợp với Công an xã Ea Wy khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích nạn nhân.

Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định N.H.L (38 tuổi, trú thôn 13, xã Ea Đrăng), giáo viên thể dục Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, L có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Khoảng 21 giờ ngày 10/8, sau khi tham dự buổi liên hoan tại trường, L đến phòng của chị D tại khu tập thể của trường để nói chuyện. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, tranh luận. Trong lúc xô xát, L dùng vũ lực khiến chị D tử vong.

Sau khi gây án, do hoảng loạn và lo sợ hành vi bị phát hiện, L tìm cách che giấu vụ việc. Đối tượng đã đốt quần áo, chăn, gối tại phòng ở của nạn nhân nhằm xóa dấu vết, sau đó đưa thi thể chị D đến rẫy càphê của mình tại thôn 13 (xã Ea Đrăng) để chôn.

Tại Cơ quan Công an, L khai nguyên nhân dẫn đến vụ án xuất phát từ mâu thuẫn và ghen tuông trong quan hệ tình cảm.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, vật chứng và các chứng cứ liên quan để phục vụ điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin chưa chính xác về vụ việc. Do đó, Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin cần sử dụng nguồn tin chính thống, bảo đảm khách quan, chính xác./.

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