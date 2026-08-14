Chấn chỉnh tình trạng mê tín dị đoan trong vụ du khách đuối nước tại Đắk Lắk

Ngày 14/8, Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã nắm được tình hình có dấu hiệu của các hoạt động mê tín dị đoan trong vụ việc nam du khách người Trung Quốc đuối nước mất tích trên vùng biển thuộc phường Tuy Hòa.

Lực lượng Công an phường phối hợp các cơ quan liên quan để ngăn ngừa, chấn chỉnh và xử lý trường hợp vi phạm.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) cũng cho biết, đơn vị đang rà soát, xác minh và đề xuất phương án xử lý một số tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung mang yếu tố mê tín dị đoan, kêu gọi từ thiện không đúng quy định liên quan đến vụ việc này.

Những ngày qua, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk, gồm Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh), Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an phường Tuy Hòa, Đội cứu nạn cứu hộ biển phường cùng đông đảo người dân trên địa bàn nỗ lực sử dụng phương tiện tàu thuyền, canô, môtô nước, flycam… tổ chức tìm kiếm nam du khách đuối nước mất tích khi đang tắm biển trên vùng biển thuộc phường Tuy Hòa vào chiều tối 7/8. Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh tích cực hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Tuy nhiên, vụ việc này có dấu hiệu của hoạt động mê tín dị đoan khi nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh có mặt tại vùng biển thuộc phường Tuy Hòa tổ chức múa nhảy, đồng bóng, gọi hồn…

Nhiều tài khoản Facebook, Tiktok đăng tải các nội dung này lên mạng xã hội, thu hút hàng trăm lượt người lượt xem. Ngoài ra, một số trường hợp kêu gọi từ thiện cho gia đình nạn nhân nhưng chưa bảo đảm các quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa cho biết, địa phương đã làm việc với nhiều trường hợp có dấu hiệu hoạt động mê tín dị đoan và kêu gọi từ thiện trong vụ việc nam du khách người Trung Quốc đuối nước mất tích trên vùng biển của phường.

Đến sáng 14/8 đã không còn xảy ra tình trạng này. Người nhà nạn nhân phối hợp chính quyền thực hiện các quy định về hoạt động từ thiện. Lực lượng cứu hộ được quán triệt thực hiện đúng quy định về an toàn khi tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến người thân của nam du khách.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đã có công văn yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường ven biển tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, du khách tại các bãi tắm trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Các địa phương khẩn trương rà soát bãi tắm, khu vui chơi, khu du lịch và khu vực thường xuyên có người dân, du khách tắm biển; xác định, khoanh vùng, cảnh báo khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhất là nơi có dòng chảy mạnh, dòng chảy xa bờ, địa hình phức tạp, đá ngầm, vực sâu hoặc sóng lớn.

Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, hướng dẫn, kiểm soát tại các bãi tắm; nhất là khi thủy triều xuống, sóng lớn, dòng chảy mạnh hoặc thời tiết bất lợi để có phương án xử lý khi xảy ra sự cố.

Như phóng viên TTXVN đã thông tin, trong ngày 7/8, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra nhiều vụ sóng cuốn khi đang tắm biển.

Tại phường Tuy Hòa, anh Z.L (sinh năm 1999, quốc tịch Trung Quốc) bị sóng biển cuốn trôi mất tích khi đang đứng gần mép nước. Đến nay, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Tại khu vực Bãi Môn (xã Hòa Xuân), lực lượng chức năng đã cứu 3 du khách nước ngoài bị sóng cuốn ra xa, mắc kẹt trong mỏm đá.

Tại khu vực Bãi Choi (xã Ô Loan), người dân địa phương kịp thời ứng cứu nhiều du khách đuối nước khi đang tắm biển.

Ngoài ra, tại phường Hòa Hiệp, hai người đàn ông kịp thời ứng cứu một phụ nữ bị sóng cuốn khi đang mua bán cá trên bờ biển./.

Khuyến cáo người dân không đăng tải, bình luận, chia sẻ nội dung mê tín dị đoan Nhiều đối tượng sử dụng các chiêu trò như xem bói online, giải hạn từ xa, cúng lễ qua mạng, gọi hồn, trừ tà để đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người dân, gây hoang mang dư luận.