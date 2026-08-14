Quyết tâm hoàn thành quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng trước tháng 11/2026

Quán triệt tinh thần quyết liệt, khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968 tại công viên Lê Thị Riêng trước tháng 11/ 2026 để hoàn thành nhiệm vụ Chiến dịch 500 ngày đêm mà Chính phủ đã phát động.

Đây là chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo Thành phố) tại buổi kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sỹ ở công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), sáng 14/8.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, quán triệt tinh thần của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Phạm Thị Thanh Trà, Ban Chỉ đạo Thành phố đẩy nhanh tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 14/8, cán bộ, chiến sỹ Đội K74 (Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh) lần đầu tiên đồng thời thực hiện nhiệm vụ tại khu vực A và khu vực B, tiếp tục mở rộng diện tích khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Việc đẩy nhanh tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là rất cần thiết, vì Thành phố Hồ Chí Minh còn 12 vị trí nghi có hố chôn tập thể các liệt sỹ. Nếu không khẩn trương, quyết liệt, không đẩy nhanh tiến độ sẽ rất là khó hoàn thành nhiệm vụ.

Vì thế cán bộ, chiến sỹ Đội K74 quyết tâm với tinh thần trách nhiệm, làm thay phiên nhau để mở rộng diện tích tìm kiếm, tận dụng từng giờ, từng phút, từng giây để tìm các liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết thêm, thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh đang là mùa mưa, ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng.

Nhưng cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Đội K74 nói riêng nêu cao tinh thần quyết tâm, khắc phục khó khăn, vượt qua yếu tố thời tiết cực đoan để hoàn thành nhiệm vụ cấp bách quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng.

Dịp này, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố bày tỏ sự xúc động, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên tinh thần, vật chất của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân Thành phố cũng như nhiều địa phương khác dành cho lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng vũ trang Thành phố quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; thực hiện trách nhiệm thiêng liêng đối với những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần cùng với cả nước và nhân dân Thành phố tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Sáng 14/8, khu vực khai quật đầu tiên (khu A) tại công viên Lê Thị Riêng được tái khởi động lại công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ sau khi hoàn thành xử lý vật cản trên mặt đất ở khu vực này. Lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng chia làm hai ca, làm việc đồng thời tại khu vực A và khu vực B.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 13/8, các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng đã phát hiện, quy tập được 311 bộ hài cốt liệt sỹ, gồm 278 bộ hài cốt liệt sỹ riêng lẻ, 33 hài cốt liệt sỹ ở 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại khu A, 6 vị trí tại khu B) cùng 179 bộ di vật được phát hiện kèm theo hài cốt liệt sỹ./.

Phát hiện 8 mộ tập thể và quy tập 311 hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng Riêng trong ngày 13/8, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiếp tục di dời, xử lý hơn 300m3, mở rộng phạm vi tìm kiếm và đã phát hiện, quy tập 18 bộ hài cốt liệt sỹ và 12 bộ di vật kèm theo.