Ba Lan: Tấn công mạng đánh cắp dữ liệu y tế của gần 19 triệu người

Ngày 13/8, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Ba Lan, ông Krzysztof Gawkowski, cho biết dữ liệu y tế của gần 19 triệu người Ba Lan đã bị rò rỉ trong một tấn công mạng gần đây. Tuy nhiên, dữ liệu bị đánh cắp hiện không bị công khai hay rao bán.

Truyền thông Ba Lan dẫn lời Phó Thủ tướng Gawkowski cho biết các cơ quan chức năng đang nỗ lực chuyển các hồ sơ bị ảnh hưởng sang hệ thống của nhà nước; tại đây, người dân có thể kiểm tra xem thông tin cá nhân của mình có bị đánh cắp hay không. Ông cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế sử dụng số định danh quốc gia như một biện pháp phòng ngừa.

Trước đó 1 ngày, Bộ Kỹ thuật số Ba Lan xác nhận vụ tấn công mạng nhắm vào MyDr-một trong những nhà cung cấp hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử lớn nhất cả nước-đã dẫn đến việc đánh cắp dữ liệu liên quan đến gần 19 triệu công dân. Cơ sở dữ liệu bị đánh cắp chứa hơn 2 terabyte thông tin, bao gồm dữ liệu liên quan đến thuốc men và đơn thuốc.

Các cơ quan an ninh đang điều tra nhóm đứng sau vụ tấn công. Giới chức Ba Lan cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy sự liên quan từ bên ngoài, đồng thời cho biết thêm rằng các lỗ hổng bảo mật dẫn đến sự cố này đã được xác định và khắc phục./.

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