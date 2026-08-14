Meta đẩy mạnh kết nối nhà sáng tạo nội dung với thương mại điện tử

Meta đang đẩy mạnh mô hình thương mại dựa trên các nhà sáng tạo nội dung trong quá trình mở rộng hoạt động tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APAC).

Thông qua chương trình tiếp thị liên kết của Meta, trong vòng 1 năm qua, hơn 10 triệu nhà sáng tạo nội dung tại APAC đã kết nối tài khoản Facebook với các nền tảng bán lẻ như Shopee, Lazada, Flipkart và Myntra.

Riêng trong khoảng thời gian từ ngày 29/6 đến 26/7, các nhà sáng tạo nội dung đã thu về hơn 24 triệu USD tiền hoa hồng thông qua hai nền tảng Facebook và Instagram.

Theo ông Benjamin Joe, Phó Chủ tịch Meta phụ trách khu vực APAC, khu vực này đóng góp đáng kể vào tăng trưởng của Meta trong quý II/2026. Doanh thu của tập đoàn tăng 28%, từ 47,5 tỷ USD trong quý 2/2025 lên 60,8 tỷ USD. Dẫn một nghiên cứu của Ipsos do Meta đặt hàng, ông Joe cho biết khoảng 50% người mua sắm tại APAC tìm đến mạng xã hội để tìm kiếm ý tưởng và tham khảo sản phẩm, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 37% trên toàn cầu.

Những người biết đến sản phẩm thông qua các nền tảng của Meta tại APAC cũng chi tiêu nhiều gấp 1,3 lần so với các khu vực khác. Các nhà sáng tạo nội dung tại APAC cũng nhận được mức độ tin tưởng cao hơn so với các khu vực khác trên thế giới, với tỷ lệ cao hơn 6 điểm phần trăm so với mức trung bình toàn cầu.

Meta cũng đang thử nghiệm quảng cáo tiếp thị liên kết nhằm giúp các thương hiệu và nhà sáng tạo nội dung hợp tác thuận tiện hơn.

Trên Instagram Reels, nhà sáng tạo có thể gắn sản phẩm trực tiếp vào video để người xem dễ dàng mua hàng. Các video này sẽ hiển thị biểu tượng mua sắm cùng nhãn cho biết nhà sáng tạo có thể nhận hoa hồng từ giao dịch.

Bên cạnh đó, các thương hiệu có thể xin phép sử dụng nội dung của nhà sáng tạo làm quảng cáo, qua đó giúp những nội dung này tiếp cận nhiều người dùng hơn.

Theo ông Joe, những công cụ trên không hoạt động riêng lẻ mà tạo thành một hệ sinh thái kết nối quá trình khám phá sản phẩm với hành động mua hàng./.

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