Tổng thống Mỹ chỉ thị dùng công nghệ cũ trên tàu sân bay thế hệ mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Hải quân nước này loại bỏ hệ thống phóng máy bay tiên tiến đang được sử dụng trên dòng tàu sân bay mới nhất và quay lại sử dụng máy phóng hơi nước, công nghệ cũ mà ông từ lâu ưa chuộng.

Theo giới chức, quyết định này nhiều khả năng sẽ tiêu tốn hàng tỷ USD.

Theo chỉ thị được ban hành ngày 13/8, trong vòng 2 tháng, Lầu Năm Góc và Hải quân Mỹ phải trình Tổng thống Trump các phương án tháo bỏ Hệ thống Phóng Máy bay Điện từ (EMALS) trên dòng tàu sân bay Ford.

Chỉ thị cũng yêu cầu thay thế các thang nâng vũ khí sử dụng công nghệ điện từ trên dòng tàu này.

EMALS sử dụng năng lượng điện từ để phóng máy bay chiến đấu khỏi boong tàu sân bay. Hệ thống này được thiết kế nhằm tăng tốc độ phóng máy bay, dễ bảo trì hơn, cần ít thủy thủ vận hành hơn và tiết kiệm không gian trên tàu.

Tuy nhiên, ông Trump từ lâu chỉ trích công nghệ này. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông từng cho rằng hệ thống mới "không tốt" và "không có đủ sức mạnh" như máy phóng hơi nước truyền thống.

Ông nhiều lần nhắc lại quan điểm này tại các cuộc vận động và sự kiện sau đó.

Theo chỉ thị mới, dòng tàu sân bay Ford thứ tư, USS Doris Miller, sẽ là chiếc đầu tiên áp dụng những thay đổi. Ba tàu gồm USS Gerald R. Ford, USS John F. Kennedy và USS Enterprise sẽ không bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, việc thiết kế lại một con tàu đã hoàn tất phần lớn thiết kế để thay đổi một hệ thống quan trọng được đánh giá là rất phức tạp. General Atomics, công ty sản xuất EMALS, cho biết quyết định không tiếp tục sử dụng hệ thống này trên USS Doris Miller "cần được xem xét cẩn trọng."

Công ty cho biết công việc đối với hệ thống máy phóng và thiết bị hãm máy bay trên USS Doris Miller đã hoàn thành khoảng một nửa.

Việc thay đổi quyết định ở thời điểm hiện tại có thể làm phát sinh "những rủi ro đáng kể về chi phí, tiến độ và tích hợp hệ thống."

Việc thay đổi công nghệ diễn ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang gặp khó khăn trong việc bổ sung đủ thủy thủ cho các tàu chiến. Đầu năm nay, lực lượng này còn thiếu khoảng 20.000 vị trí trong toàn hạm đội.

Trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford, hệ thống EMALS đã giúp giảm số thủy thủ cần thiết để vận hành máy phóng từ khoảng 12 người xuống còn 2 người.

Hải quân Mỹ cũng cho biết hệ thống này cho phép USS Ford phóng và thu hồi máy bay với tốc độ cao hơn so với các tàu sân bay Nimitz trước đây.

Quyết định của ông Trump cũng được đưa ra vào thời điểm Quốc hội Mỹ đang xem xét các dự luật ngân sách và cấp kinh phí cho Lầu Năm Góc. Chính quyền Tổng thống Trump đã đề xuất ngân sách quốc phòng 1.500 tỷ USD./.

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