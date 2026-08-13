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Venezuela: Chính phủ lâm thời và phe đối lập kết thúc vòng đàm phán đầu tiên

Hai bên cho biết đã nhất trí về hai vấn đề, gồm cải cách hệ thống tư pháp và tìm cách tiếp cận các khoản tài sản của Venezuela đang bị phong tỏa để hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất.

Phương Oanh
Chính phủ lâm thời Venezuela cử ông Jorge Rodriguez, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, tham gia đàm phán. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chính phủ lâm thời Venezuela cử ông Jorge Rodriguez, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, tham gia đàm phán. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 12/8, Chính phủ lâm thời Venezuela và đại diện phe đối lập thông báo kết thúc vòng đàm phán đầu tiên nhằm thúc đẩy hòa giải và định hình tiến trình chuyển tiếp tại quốc gia Nam Mỹ, hơn 7 tháng sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro tại Caracas.

Trong tuyên bố chung sau nhiều ngày thảo luận, hai bên cho biết đã nhất trí về hai vấn đề, gồm cải cách hệ thống tư pháp và tìm cách tiếp cận các khoản tài sản của Venezuela đang bị phong tỏa để hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất xảy ra ngày 24/6, khiến hơn 6.300 người thiệt mạng.

Hai bên cam kết "khởi động một tiến trình góp phần chuyển đổi hệ thống tư pháp," trong đó có cải cách Luật Cơ bản về Tòa án Tối cao Venezuela (TSJ). Liên quan các khoản tài sản bị phong tỏa, hai bên nhất trí phối hợp thúc đẩy việc giải ngân "các tài sản dự trữ quốc tế của Venezuela đang được lưu giữ tại Ngân hàng Anh."

Dưới thời ông Maduro, Venezuela nhiều lần tìm cách tiếp cận các khoản tiền này nhưng không thành công. Hai bên đồng thời nhất trí thiết lập "các cơ chế minh bạch, truy xuất và kiểm toán" nhằm bảo đảm nguồn tiền được sử dụng đúng mục đích.

Chính phủ lâm thời Venezuela cử ông Jorge Rodriguez, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, tham gia đàm phán. Đại diện phe đối lập tại cuộc đàm phán là bà Dinorah Figuera, lãnh đạo khối chính trị từng giành đa số tại Quốc hội Venezuela vào năm 2015.

Nhiều người dân Venezuela hy vọng các cuộc đàm phán chuyển tiếp sẽ mở đường cho một cuộc bầu cử dân chủ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Venezuela #Chính phủ lâm thời #Động đất #Quốc hội Venezuela
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