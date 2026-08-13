Rơi trực thăng quân sự tại Mỹ, 2 người thiệt mạng

Tân Hoa xã đưa tin ngày 12/8, ít nhất 2 người đã thiệt mạng sau khi một máy bay trực thăng Apache của quân đội Mỹ bị rơi ở miền Trung bang Texas.

Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Bell cho biết vụ việc xảy ra tại khu vực Salado vào khoảng 13h35 ngày 12/8 theo giờ địa phương (tức 1h35 ngày 13/8 theo giờ Việt Nam) và 2 phi công trên máy bay được xác nhận đã tử vong.

Chiếc máy bay gặp nạn là máy bay trực thăng tấn công AH-64 Apache thuộc căn cứ Fort Hood gần đó và không đâm vào bất kỳ công trình hay người dân nào khi rơi xuống một cánh đồng. Tuy nhiên, vụ việc đã gây ra một vụ cháy lớn và khiến nhiều hộ gia đình phải sơ tán.

Hiện giới chức Mỹ đã tiến hành điều tra về vụ tai nạn và triển khai các nỗ lực ứng phó khẩn cấp./.

Máy bay không người lái cứu sống hai binh sĩ Mỹ sau vụ trực thăng Apache rơi trên Biển Oman Mới đây, một chiếc máy bay trực thăng Apache của quân đội Mỹ đã bị rơi ngoài khơi Oman. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết hai thành viên phi hành đoàn đã được máy bay không người lái cứu sống.