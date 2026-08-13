Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt rời khỏi chức vụ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/8 (giờ địa phương) thông báo Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt sẽ rời chức vụ vào cuối tháng này để dành thêm thời gian cho gia đình và hai con nhỏ, sau khoảng 1 năm rưỡi đảm nhiệm vị trí này.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ông Trump đánh giá bà Leavitt là một trong những phụ tá đáng tin cậy nhất và là một trong những phát ngôn viên xuất sắc nhất trong lịch sử Nhà Trắng.

Tổng thống cho biết sau khi rời chính quyền, bà Leavitt sẽ tiếp tục giữ vai trò cố vấn hàng đầu bên ngoài và là một tiếng nói có ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa khi đảng này chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2026.

Bà Leavitt, 28 tuổi, đã xác nhận quyết định rời khỏi chức vụ và cho biết nguyên nhân chủ yếu là mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho hai con nhỏ. Bà vừa trở lại làm việc sau thời gian nghỉ để sinh người con thứ hai hồi tháng Năm vừa qua.

Bà thừa nhận việc vừa làm mẹ, vừa đảm nhiệm một trong những chức vụ có cường độ công việc cao nhất tại chính phủ Mỹ là một giai đoạn đặc biệt nhưng rất khó khăn.

Trong một tuyên bố, bà Leavitt cảm ơn Tổng thống Trump vì đã tin tưởng giao cho bà vị trí đại diện chính thức của chính quyền trước truyền thông.

Bà khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình nghị sự "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) và đảng Cộng hòa, đồng thời cho biết “cuộc chiến” chính trị của bà bước sang một giai đoạn mới nhưng chưa kết thúc.

Bà Leavitt gia nhập đội ngũ chính trị của ông Trump từ nhiệm kỳ đầu, từng làm trợ lý báo chí tại Nhà Trắng, sau đó giữ chức Giám đốc Truyền thông cho Hạ nghị sỹ Elise Stefanik và tham gia chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump.

Sau chiến thắng của ông Trump, bà trở thành phát ngôn viên trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi chính thức được bổ nhiệm làm Phát ngôn viên Nhà Trắng.

Khi nhậm chức tháng 1/2025 ở tuổi 27, Leavitt trở thành người trẻ nhất từng giữ chức Phát ngôn viên Nhà Trắng. Bà nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của chính quyền Trump, thường xuyên xuất hiện trong các cuộc họp báo và bảo vệ các chính sách của Tổng thống trước truyền thông.

Hiện Nhà Trắng chưa công bố người kế nhiệm bà Leavitt. Việc thay đổi nhân sự diễn ra trong thời điểm chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong đó Tổng thống và đảng Cộng hòa tìm cách duy trì quyền kiểm soát Quốc hội.

Việc bà Leavitt rời vị trí cũng được xem là một thay đổi đáng chú ý trong đội ngũ truyền thông của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, việc bà tiếp tục làm cố vấn bên ngoài cho thấy ông Trump vẫn muốn duy trì một nhân vật có quan hệ gần gũi với phong trào MAGA và có kinh nghiệm trực tiếp bảo vệ chính quyền trước truyền thông trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ./.

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