Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm UAV đa quốc gia tại Trung Đông

Ngày 13/8, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Falcon Strike, được mô tả là lực lượng đặc nhiệm tác chiến bằng máy bay không người lái (UAV) đa lĩnh vực, đa quốc gia đầu tiên của quân đội Mỹ, trong bối cảnh xung đột với Iran kéo dài và hoạt động sử dụng UAV tại Trung Đông gia tăng.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Falcon Strike sẽ sử dụng các UAV tấn công một chiều hoạt động trên không, trên mặt biển và dưới mặt biển.

Lực lượng này dự kiến có sự tham gia của quân nhân Mỹ và các đối tác khu vực, với mục tiêu xây dựng một năng lực tác chiến UAV phối hợp, có thể triển khai trên nhiều lĩnh vực.

CENTCOM cho biết đang tham vấn và chính thức mời các đối tác trong khu vực tham gia lực lượng.

Khi các nước đối tác chính thức tham gia, Falcon Strike sẽ từng bước mở rộng năng lực UAV tấn công trên toàn Trung Đông, hình thành một hệ thống răn đe đa quốc gia, đa lĩnh vực.

Nhân sự thuộc Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Trung tâm Mỹ (SOCCENT) sẽ đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong việc điều hành lực lượng.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, cho biết Falcon Strike sẽ kế thừa và mở rộng những kết quả đạt được từ Lực lượng Đặc nhiệm Scorpion Strike, được thành lập khoảng 9 tháng trước và là phi đội UAV tấn công một chiều đầu tiên của quân đội Mỹ tại Trung Đông.

Ông nhấn mạnh việc tích hợp các công nghệ và năng lực mới với các đồng minh, đối tác sẽ giúp Mỹ nhanh chóng đưa những khả năng tác chiến mới vào thực tế.

Việc thành lập Falcon Strike diễn ra sau nhiều tháng Iran sử dụng UAV tấn công các căn cứ Mỹ và mục tiêu quân sự tại khu vực Vùng Vịnh. Báo chí quốc phòng Mỹ cho biết xung đột với Iran đã thúc đẩy Lầu Năm Góc đẩy nhanh việc phát triển cả UAV tấn công giá rẻ lẫn các hệ thống chống UAV, trong bối cảnh chênh lệch chi phí giữa các loại vũ khí đánh chặn đắt tiền và UAV giá thấp ngày càng trở thành vấn đề đáng chú ý.

Theo các nguồn tin Mỹ, Scorpion Strike đã đạt một số dấu mốc tác chiến quan trọng, trong đó có việc phóng UAV tấn công từ tàu chiến Mỹ và sử dụng các hệ thống không người lái trong chiến dịch chống Iran.

Quân đội Mỹ cũng đang tăng cường sử dụng các phương tiện không người lái và công nghệ tác chiến điện tử nhằm đối phó với số lượng lớn UAV được triển khai trong xung đột.

Giới chức CENTCOM cho rằng việc kết hợp năng lực của Mỹ với các đối tác khu vực sẽ giúp tăng khả năng răn đe và phản ứng nhanh trước các mối đe dọa bằng UAV.

Động thái này đồng thời cho thấy UAV đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược tác chiến của Mỹ tại Trung Đông, không chỉ trên không mà còn trên mặt biển và dưới biển./.

Cộng hòa Séc phát triển hệ thống chống UAV hướng tới thị trường Trung Đông Hệ thống Murmus của Cộng hòa Séc có thể phát hiện, phân loại và vô hiệu hóa UAV trong vài phút, hiện đã nhận đơn hàng đầu tiên từ Trung Đông và đang mở rộng đàm phán với đối tác châu Âu.