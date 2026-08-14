Tòa án Mỹ bác đơn kiện của chính quyền đối với Đại học Harvard

Tòa án liên bang Mỹ ngày 13/8 đã bác đơn kiện của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Đại học Harvard, trong đó cáo buộc trường không bảo vệ đầy đủ sinh viên Do Thái và Israel trước tình trạng quấy nhiễu và bài Do Thái.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thẩm phán Richard Stearns tại Boston cho rằng chính quyền chưa đưa ra đủ bằng chứng cho thấy Đại học Harvard đang vi phạm liên tục Điều VI Đạo luật Dân quyền năm 1964, vốn cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia tại các chương trình nhận tài trợ liên bang.

Phần lớn các vụ việc được chính quyền viện dẫn xảy ra trong năm học 2023-2024, trong khi những vụ được nêu sau đó bị đánh giá là quá riêng lẻ để chứng minh một tình trạng vi phạm kéo dài.

Bộ Tư pháp Mỹ khởi kiện Đại học Harvard hồi tháng 3 vừa qua, cáo buộc nhà trường đã không xử lý thỏa đáng các hành vi quấy nhiễu, đe dọa và loại trừ sinh viên Do Thái, đồng thời yêu cầu Harvard tuân thủ Điều VI và hoàn trả các khoản tài trợ liên bang liên quan. Chính quyền Mỹ cho biết Đại học Harvard đã nhận hơn 953 triệu USD từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh trong giai đoạn được nêu trong hồ sơ kiện.

Theo giới quan sát, phán quyết là một thất bại pháp lý mới đối với chiến dịch của chính quyền Tổng thống Trump nhằm gây sức ép lên Harvard và các đại học hàng đầu về vấn đề bài Do Thái, quản trị và chính sách giáo dục.

Trước đó, các tòa án cũng đã ngăn một số biện pháp của chính quyền nhằm cắt tài trợ liên bang và hạn chế hoạt động tuyển sinh sinh viên quốc tế của Harvard.



Tuy nhiên, phán quyết lần này không phủ nhận sự tồn tại của các vụ việc bài Do Thái được nêu trong hồ sơ mà tập trung vào việc chính quyền chưa chứng minh được một hành vi vi phạm dân quyền đang tiếp diễn đủ để vụ kiện được tiếp tục. Bộ Tư pháp cho biết không đồng tình với phán quyết và đang xem xét các bước tiếp theo./.

Mỹ: Lầu Năm Góc chấm dứt toàn bộ chương trình đào tạo với Đại học Harvard Trong nhiều năm qua, Bộ Chiến tranh đã cử những sỹ quan ưu tú nhất theo học tại Harvard với kỳ vọng trường đại học này giúp họ hiểu rõ và trân trọng hơn vai trò của lực lượng quân đội.