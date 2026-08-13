Mỹ nêu bật thành quả an ninh tại thủ đô Washington D.C

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết các lực lượng chấp pháp liên bang đã thực hiện hơn 6.000 vụ bắt giữ tại thủ đô Washington D.C trong 1 năm triển khai chiến dịch tăng cường chống tội phạm theo chỉ đạo của chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong khi số vụ giết người tại thủ đô nước Mỹ giảm 44% so với cùng kỳ năm trước.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, lực lượng liên ngành đã thực hiện 6.121 vụ bắt giữ, gần 2.000 vụ tịch thu ma túy, hơn 1.300 vụ thu giữ súng bất hợp pháp, 237 trát khám xét và thu giữ khoảng 252.592 USD tiền mặt trong thời gian qua.

Giám đốc FBI Kash Patel cho rằng Washington hiện “an toàn hơn bất kỳ thời điểm nào trong nhiều thập niên” và khẳng định chiến dịch chấp pháp liên bang sẽ tiếp tục.

Các số liệu được công bố đúng 1 năm sau khi Tổng thống Trump chỉ thị tăng mạnh sự hiện diện của lực lượng chấp pháp liên bang tại thủ đô nước Mỹ và triển khai Vệ binh Quốc gia.

Chính quyền Tổng thống Trump khi đó viện dẫn tình trạng tội phạm bạo lực tại Washington để thúc đẩy một chiến dịch quy mô lớn nhằm tăng cường tuần tra, truy bắt các đối tượng phạm tội và thu giữ vũ khí bất hợp pháp.

Tuy nhiên, các phân tích độc lập cho thấy xu hướng giảm tội phạm tại Washington đã bắt đầu trước khi chiến dịch của chính quyền Tổng thống Trump được triển khai.

Báo cáo của Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ Thượng viện Mỹ công bố gần đây cho biết tội phạm bạo lực tại Washington đã giảm khoảng 26% so với trước thời điểm Vệ binh Quốc gia được triển khai ngày 11/8/2025.

Sau đó, mức giảm tăng lên khoảng 29%, nhưng báo cáo kết luận chưa có cơ sở để xác định mức giảm này trực tiếp xuất phát từ việc triển khai Vệ binh Quốc gia, việc tăng cường lực lượng chấp pháp liên bang, sự phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan hay xu hướng giảm tội phạm vốn đã diễn ra.

Các số liệu cũng cho thấy tội phạm tại Washington đã giảm mạnh từ trước năm 2025. Một phân tích được trình bày trước Quốc hội năm 2025 cho biết số vụ giết người tại Washington đã giảm 34% trong năm 2025 so với cùng kỳ năm 2023, trong khi tỷ lệ tội phạm bạo lực năm 2024 là mức thấp thứ hai được FBI ghi nhận tại thành phố này kể từ năm 1966.

Một số phân tích khác cũng lưu ý xu hướng tội phạm giảm diễn ra đồng thời tại nhiều thành phố lớn của Mỹ, không chỉ tại Washington.

ABC News trước đó nhận định năm 2025 có thể ghi nhận mức giảm số vụ giết người lớn nhất trong 1 năm từng được ghi nhận trên khắp nước Mỹ, cho thấy nhiều yếu tố ngoài chính sách riêng của chính quyền Tổng thống Trump có thể góp phần vào xu hướng này.

Về vai trò của Vệ binh Quốc gia, lực lượng này chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ như tuần tra, bảo đảm an ninh tại một số khu vực, hỗ trợ các cơ quan chấp pháp và ứng phó sự cố; họ không có thẩm quyền độc lập thực hiện các vụ bắt giữ như lực lượng cảnh sát.

Trong khi đó, phần lớn số vụ bắt giữ được FBI công bố là kết quả hoạt động của lực lượng chấp pháp liên bang và địa phương phối hợp, chứ không phải riêng Vệ binh Quốc gia.

Chiến dịch hiện vẫn gây tranh luận về chi phí, tính cần thiết và thẩm quyền của chính quyền liên bang. Một báo cáo của Thượng viện cho biết chi phí triển khai Vệ binh Quốc gia và các hoạt động liên quan đã lên tới hàng trăm triệu USD, đồng thời đặt câu hỏi liệu nguồn lực này có hiệu quả hơn nếu được đầu tư trực tiếp cho Sở Cảnh sát Đô thị Washington (MPD) và các chương trình phòng chống tội phạm tại cộng đồng.

Dù còn tranh luận về nguyên nhân, mức giảm tội phạm tại Washington là thực tế đáng chú ý. Chính quyền Tổng thống Trump đang sử dụng kết quả này để chứng minh hiệu quả của chính sách tăng cường chấp pháp liên bang, trong khi các nhà phân tích cảnh báo cần phân biệt giữa sự trùng hợp về thời điểm và quan hệ nhân quả.

Theo giới quan sát, vấn đề này nhiều khả năng tiếp tục trở thành một chủ đề chính trị quan trọng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11/2026, khi chính quyền Tổng thống Trump tìm cách tận dụng thành tích về an ninh, trật tự và chống tội phạm để củng cố lập luận về hiệu quả của chính sách “luật pháp và trật tự”./.

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