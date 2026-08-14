Cuba phản đối Dominicana trục xuất nhân viên ngoại giao

Ngày 13/8, Bộ Ngoại giao Cuba thông cáo kịch liệt phản đối quyết định của Chính phủ Cộng hòa Dominicana yêu cầu Cuba rút các nhân viên ngoại giao khỏi Đại sứ quán tại nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dominicana thông báo đã yêu cầu Cuba rút 9 nhân viên Đại sứ quán trong vòng 7 ngày.

Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Cuba, quyết định này liên quan tới 10 nhân viên ngoại giao cùng gia đình của họ.

Phía Dominicana không đưa ra lý do cụ thể, song khẳng định quyết định được thực hiện phù hợp với luật pháp quốc tế về quan hệ ngoại giao và Công ước Vienna năm 1961.

Đại sứ Cuba tại Cộng hòa Dominicana Ángel Arzuaga cho biết chưa nhận được thông báo chính thức từ phía Bộ Ngoại giao nước sở tại.

Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định không có bất kỳ lý do chính đáng nào cho quyết định của chính quyền Dominicana, đồng thời nhấn mạnh các nhà ngoại giao Cuba luôn nghiêm túc tuân thủ Công ước Vienna năm 1961 về Quan hệ Ngoại giao và tôn trọng luật pháp nước sở tại.

La Habana cảnh báo hành động mới nhất của Santo Domingo gây tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ song phương.

Hồi tháng 12/2025, Chính phủ Dominicana đã loại Cuba, Venezuela và Nicaragua khỏi Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ dự kiến tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Punta Cana.

Quyết định này vấp phải phản đối của một số nước, trong đó có Mexico và Colombia, và cuối cùng Dominicana đã hoãn hội nghị đến năm 2026./.

Chủ tịch Cuba phản đối Ecuador trục xuất phái đoàn ngoại giao Ngày 4/3, Bộ Ngoại giao Ecuador tuyên bố tất cả nhân viên ngoại giao, lãnh sự và hành chính của Đại sứ quán Cuba tại thủ đô Quito là “những người không được hoan nghênh."