Ủy ban châu Âu phê chuẩn thương vụ Volkswagen bán cổ phần

Ủy ban châu Âu (EC) đã phê chuẩn việc Tập đoàn Volkswagen (VW) bán 51% cổ phần tại Everllence, công ty con chuyên về động cơ cỡ lớn, cho nhà đầu tư tài chính Mỹ Bain Capital, qua đó mở đường cho thương vụ trị giá 7,4 tỷ euro.

Theo EC, giao dịch này không gây quan ngại về cạnh tranh. Trước đó, cuối tháng Sáu, VW thông báo đã đạt thỏa thuận với Bain Capital về việc chuyển nhượng đa số cổ phần tại Everllence.

Theo quy định của Liên minh châu Âu (EU), các thương vụ mua bán lớn phải được xem xét để đánh giá liệu có làm hạn chế cạnh tranh tự do trên thị trường hay không.

Với khoản thu 7,4 tỷ euro từ thương vụ, VW tiếp tục chiến lược tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi trong bối cảnh tập đoàn đang chịu sức ép lớn từ khủng hoảng lợi nhuận, cạnh tranh tại Trung Quốc, chi phí chuyển đổi sang xe điện và các kế hoạch tiết kiệm quy mô lớn.

Everllence trước đây hoạt động dưới tên MAN Energy Solutions và được đổi tên vào năm 2025. Doanh nghiệp có trụ sở tại Augsburg, hiện có khoảng 16.000 lao động và doanh thu khoảng 4,9 tỷ euro.

Công ty được xem là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về động cơ cỡ lớn, máy tuabin và các giải pháp khử carbon.

Một vấn đề được quan tâm tại Đức là tác động của thương vụ đối với các địa điểm sản xuất trong nước. Theo thông tin VW từng công bố, năm địa điểm của Everllence tại Đức sẽ được duy trì ít nhất đến năm 2030 dưới cơ cấu sở hữu mới. Trong giai đoạn này, các trường hợp sa thải vì lý do kinh doanh cũng sẽ bị loại trừ.

Việc EC bật đèn xanh giúp VW tiến thêm một bước trong quá trình tái cơ cấu danh mục tài sản. Đối với VW, thương vụ không chỉ đem lại nguồn tiền lớn, mà còn giúp tập đoàn giảm bớt các hoạt động ngoài trọng tâm ôtô, trong khi vẫn bảo đảm cam kết nhất định về việc làm và địa điểm sản xuất tại Đức trong trung hạn./.

Volkswagen dự kiến bán cổ phần chi phối Everllence cho quỹ Bain của Mỹ Volkswagen dự kiến chuyển nhượng 51% cổ phần tại Everllence cho quỹ Bain của Mỹ, trong khi giữ lại phần sở hữu còn lại, sau quá trình đấu giá cạnh tranh với nhiều nhà đầu tư quốc tế.