UAV hỗ trợ phát hiện vi phạm, xử lý điểm nghẽn giao thông tại Hà Nội

Hà Nội đang thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để phát hiện vi phạm, xử lý điểm nghẽn giao thông, ban đầu tại các phường Hoàn Kiếm và Tây Hồ.

Trong đợt thí điểm, hệ thống tập trung trình diễn khả năng nhận diện 6 nhóm hành vi, dấu hiệu, gồm: đỗ xe tại khu vực cấm; đỗ xe dưới lòng đường, trên vỉa hè trái quy định; buôn bán hàng rong; đua xe; vi phạm tốc độ và mang theo hung khí. Hệ thống có thể được điều chỉnh, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu quản lý tại từng tuyến đường hoặc khu vực có đặc điểm riêng.

Với sự hỗ trợ của UAV, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 510 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Từ ngày 3-9/8, hệ thống UAV đã ghi nhận 60 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên tuyến Vành đai 1. Lực lượng chức năng đã xử phạt 4 trường hợp với tổng số tiền 2,7 triệu đồng; 56 trường hợp còn lại đang được xác minh để xử lý “phạt nguội” theo quy định. Kết quả này nằm trong hoạt động tăng cường ứng dụng công nghệ và huy động sự tham gia của người dân nhằm phát hiện, xử lý vi phạm ở Hà Nội.

Đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã mở rộng phạm vi sử dụng thiết bị để tuần tra, giám sát tại khu vực đường Vành đai 1 và Vành đai 3.

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội, Đội Cảnh sát giao thông số 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để tuần tra, phát hiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị và hỗ trợ xử lý ùn tắc trên tuyến Vành đai 3 vào giờ cao điểm.

Từ trên cao, thiết bị có khả năng bao quát khu vực rộng, đồng thời truyền trực tiếp hình ảnh về Trung tâm Thông tin chỉ huy và tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Chỉ khoảng 15 phút sau khi UAV cất cánh, lực lượng chức năng đã phát hiện một trường hợp vi phạm.

Hình ảnh do UAV ghi nhận được truyền về Trung tâm Thông tin chỉ huy, phục vụ phát hiện, xử lý vi phạm và điều tiết giao thông. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Trên tuyến Vành đai 3 trên cao, UAV hỗ trợ ghi nhận các hành vi như đi vào làn dừng khẩn cấp, chuyển làn không có tín hiệu báo hướng rẽ, từ đó chuyển thông tin đến các đơn vị phụ trách địa bàn để kiểm tra, xử lý trực tiếp hoặc xác minh, xử lý qua hình ảnh.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết: Khi tổ công tác dừng phương tiện và cho người điều khiển xem hình ảnh, video rõ nét do UAV ghi lại, người vi phạm có thể nhận thức rõ hành vi.

Cũng từ ngày 3-9/8, Công an thành phố Hà Nội ghi nhận 2.076 trường hợp vi phạm để xác minh, xử lý qua hình ảnh. Trong đó, 178 trường hợp được phát hiện qua hệ thống camera AI; 1.898 trường hợp được ghi nhận từ phản ánh trực tiếp của cá nhân, tổ chức tại 99 xã, phường. Riêng hành vi sử dụng trái phép hè phố có 88 trường hợp.

Việc kết hợp giữa camera AI, UAV và phản ánh của người dân đang mở rộng khả năng giám sát, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trên địa bàn rộng. Tuy nhiên, hình ảnh ghi nhận được vẫn phải trải qua quá trình kiểm tra, xác minh và hoàn thiện căn cứ trước khi cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định.

Hoạt động giám sát bằng công nghệ cũng góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Kết quả thí điểm là cơ sở để Hà Nội tiếp tục đánh giá hiệu quả, hoàn thiện phương án vận hành và nghiên cứu mở rộng ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị, hướng tới xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, phục vụ người dân ngày càng hiệu quả./.

Gần 5.000 camera AI giúp thay đổi điều hành giao thông tại Hà Nội Hiệu quả lớn hơn là hệ thống đã góp phần thay đổi ý thức của người tham gia giao thông khi việc giám sát, phát hiện vi phạm được thực hiện liên tục, khách quan bằng công nghệ.