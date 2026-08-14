Mỹ cảnh báo cô lập kinh tế Iran ở mức “chưa từng thấy”

Ngày 13/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với tình trạng cô lập kinh tế “chưa từng thấy” thông qua các biện pháp mới dự kiến được công bố vào tuần tới.

Theo ông Bessent, các biện pháp trừng phạt Iran bao gồm tăng cường sức ép tài chính và duy trì các biện pháp hạn chế hoạt động tại eo biển Hormuz.

Phát biểu trên kênh truyền hình Newsmax, ông Bessent tuyên bố Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp “chưa từng thấy” nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ưu tiên hàng đầu của Washington hiện nay là kiểm soát giá dầu và xăng trong nước, sau đó mới đến ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Diễn biến mới đánh dấu sự gia tăng sức ép của Washington đối với Tehran, sau khi các cuộc đàm phán liên quan việc khôi phục hoạt động qua eo biển Hormuz chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Những diễn biến tại tuyến hàng hải quan trọng này cũng đang gây quan ngại đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, tại Gaza, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) ngày 13/8 cảnh báo các cuộc không kích tại những khu vực đông dân có nguy cơ làm gia tăng thương vong đối với dân thường.

Ít nhất 3 cuộc không kích được ghi nhận từ ngày 12/8, trong đó có một vụ xảy ra gần bệnh viện Al-Amal ở Khan Younis.

Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ nhân đạo vẫn được duy trì. Trong 9 ngày đầu tháng 8, các đối tác nhân đạo đã cung cấp lương thực cho gần 60.000 hộ gia đình; hơn 700.000 suất ăn được phân phát mỗi ngày tại hơn 1.000 địa điểm trên toàn Gaza. Các tổ chức cứu trợ cũng cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp và hỗ trợ người dân nhận diện nguy cơ từ vật liệu nổ.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 13/8, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas hoan nghênh quyết định của Israel gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ Biên giới EU (EUBAM) tại cửa khẩu Rafah đến cuối tháng 6/2027.

EU cho biết phái bộ này nhằm hỗ trợ hoạt động qua cửa khẩu an toàn, hiệu quả hơn và duy trì sự hiện diện của bên thứ ba tại khu vực. Israel cũng đồng ý gia hạn nhiệm vụ của phái bộ EUPOL COPPS, chương trình hỗ trợ đào tạo cảnh sát Palestine và tư vấn khôi phục hệ thống tư pháp tại Gaza.

Cửa khẩu Rafah đã đóng hoàn toàn trong một thời gian dài trong cuộc xung đột tại Gaza và chỉ được mở lại hạn chế từ tháng 2 vừa qua. Việc gia hạn nhiệm vụ của các phái bộ EU được xem là một phần trong những nỗ lực hỗ trợ hoạt động nhân đạo và quản lý cửa khẩu tại khu vực./.

Mỹ mở rộng chiến dịch trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran Ngày 5/6, Bộ Tài chính Mỹ thông báo mở rộng chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế" (Economic Fury) với các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới buôn lậu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).