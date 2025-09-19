Hàng loạt Sở Xây dựng còn rất chậm giải ngân vốn bảo trì đường bộ được giao

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các Sở Xây dựng - đơn vị được giao quản lý quốc lộ, yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2025.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến ngày 10/9, khối lượng nghiệm thu và giải ngân vốn bảo trì của nhiều chủ đầu tư, ban quản lý dự án còn rất chậm, chưa đáp ứng kế hoạch đã đăng ký và yêu cầu của Cục Đường bộ. Đáng chú ý, một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Cụ thể, có 21 Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố chậm giải ngân gồm: Lào Cai mới đạt gần 27%, Phú Thọ (26,25%), Tuyên Quang (15,86%), Cao Bằng (26,62%); Bắc Ninh (Bắc Giang cũ 26,46%), Hưng Yên (8,76%), Đà Nẵng (Quảng Nam cũ 17,27%), Quảng Ngãi (Quảng Ngãi cũ 21,84%), Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ 29,51%), Đắk Lắk (Phú Yên cũ chậm báo cáo, Đắk Lắk 13,15%), Lâm Đồng (Đắk Nông cũ 12,75%, Lâm Đồng cũ chậm báo cáo, Bình Thuận cũ 20%)…

Thậm chí, nhiều Sở Xây dựng còn chậm báo cáo kết quả về Cục Đường bộ Việt Nam như: Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), Cần Thơ (Hậu Giang cũ).

Ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết Cục đã phê bình các cơ quan, đơn vị thực hiện giải ngân chậm và không báo cáo kết quả thực hiện, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn và có giải pháp khắc phục các khó khăn, giải ngân 100% kinh phí đã được cấp.

Cục Đường bộ yêu cầu các Sở Xây dựng khẩn trương rà soát xác định kinh phí dư không sử dụng, kinh phí không giải ngân hết trong năm 2025, báo cáo kết quả về Cục và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chậm báo cáo, số liệu báo cáo không chính xác dẫn đến không hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2025.

Cục Đường bộ giao các phòng chuyên môn trực thuộc căn cứ nhiệm vụ được giao, theo dõi chặt chẽ kết quả thực hiện; chủ động tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong thực hiện kế hoạch bảo trì năm 2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng; tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan trong việc chậm tiến độ, không báo cáo./.

