Đề xuất nâng cấp, cải tạo sân bay Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm đưa vào khai thác đồng bộ, hiệu quả các cảng hàng không trên địa bàn, tỉnh đã đề xuất Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai đầu tư các hạng mục công trình tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa.

Cụ thể, đối với Cảng hàng không Buôn Ma Thuột theo kế hoạch sẽ triển khai Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn, Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam đang hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương (giai đoạn 2026-2028) với tổng mức đầu tư sơ bộ trên 1.841 tỷ đồng.

Theo đó, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng trên 358 tỷ đồng sẽ do nguồn vốn ngân sách Trung ương chi trả. Dự kiến Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ được giao thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và lắp dựng đèn CAT I.

Ngoài ra, các hạng mục kiến nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam triển khai đầu tư, gồm: Mở rộng sân đỗ máy bay đạt 10 vị trí đỗ; cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách T1 hiện hữu đạt công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm; đầu tư xây dựng nhà ga hàng hóa đáp ứng tối thiểu 10.000 tấn/năm; bãi tập kết thiết bị mặt đất; cơ sở chế biến suất ăn giai đoạn 1; xây dựng hệ thống hàng rào an ninh khép kín và trạm khẩn nguy cứu hỏa Cấp 7.

Tỉnh cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền giao Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thực hiện đầu tư đồng bộ đài VOR/DME mới, hệ thống ILS và AWOS theo đúng thẩm quyền quy hoạch.

Đối với Cảng hàng không Tuy Hòa sẽ triển khai Dự án mở rộng sân đỗ máy bay, hiện đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam với tổng vốn hơn 180 tỷ đồng, sử dụng 100% vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Dự án nhằm đáp ứng thêm 4 vị trí đỗ Code C nâng tổng số lên 11 vị trí đỗ.

Trong đó các hạng mục kiến nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam triển khai đầu tư, gồm: Xây dựng mới nhà ga hành khách T2 công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm; xây dựng đường lăn nối giữa đường lăn song song vào sân đỗ; bãi tập kết thiết bị mặt đất; kho xăng dầu; thi công hệ thống hạ tầng đồng bộ (đường giao thông kết nối, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải) theo công suất nhà ga T2 và trạm cứu hỏa Cấp 7.

Theo ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, để bảo đảm tiến độ triển khai đồng bộ các dự án, tỉnh sẽ tập trung tối đa nguồn lực, quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhanh gọn, an toàn và bàn giao mặt bằng sạch kịp thời đối với các dự án thành phần được giao làm chủ đầu tư.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất, chủ động hướng dẫn và tháo gỡ nhanh chóng các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền về đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy... hỗ trợ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam triển khai đầu tư thuận lợi.

Theo quy hoạch, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2030 với công suất khoảng 3 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm; đến năm 2050, nâng công suất lên khoảng 7 triệu hành khách và 15.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Cảng hàng không Tuy Hòa giai đoạn 2021-2030, khai thác với công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050, công suất được nâng lên khoảng 5 triệu hành khách/năm.

Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam quan tâm, sớm đưa các dự án nâng cấp, phát triển các cảng hàng không trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vào kế hoạch đầu tư trung hạn; đồng thời ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà./.

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