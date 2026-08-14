Chứng khoán ngày 14/8: VN-Index giảm hơn 36 điểm, áp lực bán lan rộng

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch 14/8 đầy biến động khi áp lực bán lan rộng trên hầu hết các nhóm cổ phiếu. VN-Index có thời điểm giảm hơn 48 điểm trước khi thu hẹp đà giảm, nhưng vẫn mất 36,55 điểm, xuống 1.729,08 điểm.

Thị trường nghiêng hoàn toàn về bên bán với 483 mã giảm điểm, trong khi chỉ có 175 mã tăng. Sắc đỏ bao trùm nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là các mã vốn hóa lớn.

Trong rổ VN30, TCB là mã duy nhất tăng, thêm 0,95%, trong khi VNM đứng giá tham chiếu. 28 mã còn lại đồng loạt giảm, trong đó VHM giảm mạnh nhất 5,01%. VIC giảm 3,61%, VRE giảm 2,64%, VPL giảm 3,25%, LPB giảm 2,6% và CTG giảm 2,18%.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực điều chỉnh với CSI, EVS, VIX, TCX, SSI, SHS và PSI cùng giảm trên 2%. Các cổ phiếu ngân hàng lớn như CTG, BID, VCB, MBB, LPB, VPB và STB đồng loạt chìm trong sắc đỏ.

Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu vốn Nhà nước từng tăng mạnh trong tuần trước cũng điều chỉnh sâu. BCM, GVR, BSR, GAS, HVN, OIL và SNZ đều giảm giá; trong đó, BSR giảm 4,34%, GVR giảm 4,44% và GAS giảm 2,44%.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn giữ được sắc xanh như DXG, PNJ, NLG, SBT và TCH. Trong đó, DXG trở thành điểm sáng đáng chú ý khi tăng 5,99%, lên 11.500 đồng/cổ phiếu, với gần 26 triệu đơn vị được khớp lệnh, cao hơn gấp đôi phiên trước và là mức cao nhất trong hơn 2 tháng.

Cổ phiếu DXS cũng tăng 2,74%, lên 6.000 đồng/cổ phiếu, với gần 2,1 triệu đơn vị được giao dịch. Dòng tiền vào hai mã này tăng mạnh về cuối phiên, trái ngược với diễn biến chung của thị trường.

Xét về tác động đến VN-Index, VHM và VIC là hai mã gây sức ép lớn nhất khi cùng kéo chỉ số giảm gần 16 điểm. VPL khiến VN-Index mất thêm gần 1 điểm, trong khi VCB lấy đi gần 2 điểm. GVR, BSR và CTG cũng khiến chỉ số giảm hơn 1 điểm mỗi mã.

Phiên giảm mạnh khiến vốn hóa sàn HOSE bốc hơi hơn 175.400 tỷ đồng, còn khoảng 8,3 triệu tỷ đồng. Thanh khoản thị trường tiếp tục chịu tác động bởi tâm lý thận trọng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 900 tỷ đồng. VIC bị khối ngoại bán mạnh nhất với hơn 480 tỷ đồng, tiếp đến là VHM với 184,63 tỷ đồng, SHB 99,75 tỷ đồng và MSN 76,77 tỷ đồng. Ở chiều mua, TCB được mua ròng mạnh nhất với hơn 90 tỷ đồng, tiếp theo là GEX, PNJ, LPB và VNM.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SHS), thị trường thời gian tới có thể tiếp tục phân hóa mạnh khi diễn biến giá phụ thuộc nhiều hơn vào triển vọng kinh doanh của từng doanh nghiệp, trong bối cảnh mùa công bố kết quả kinh doanh quý II đã qua và thị trường bước vào giai đoạn khoảng trống thông tin.

SHS cho rằng VN-Index vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm Vingroup và ngân hàng. Nhóm ngân hàng hiện có mức định giá trung bình P/E 8,60 lần và P/B 1,35 lần, trong khi nhóm Vingroup sau giai đoạn tăng giá mạnh đang có mức định giá cao và xu hướng giá ngắn, trung hạn chuyển sang giai đoạn tích lũy.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) cho rằng yếu tố mùa vụ tháng 8, áp lực bán liên quan đến margin (vay giao dịch ký quỹ) hạ nhiệt và dòng vốn ngoại cải thiện có thể hỗ trợ các cơ hội giao dịch trong ngắn hạn. Theo thống kê của SSI, trong 10 năm gần nhất, tháng 8 có 8 năm tăng điểm, với mức sinh lời bình quân khoảng 5% trong các năm tăng. Hai năm giảm điểm là 2017 và 2019, với mức giảm đều dưới 1%.

Phiên giảm mạnh ngày 14/8 cho thấy áp lực bán đang lan rộng và tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt điều chỉnh. Trong ngắn hạn, diễn biến VN-Index nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào khả năng cân bằng cung cầu và sự vận động của nhóm ngân hàng, Vingroup cùng các cổ phiếu vốn hóa lớn./.

Chứng khoán ngày 12/6: VN-Index tiến sát mốc 1.800 điểm Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/6, VN-Index tăng 19,77 điểm, tương đương 1,11%, lên 1.793,18 điểm; tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 573 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 14.041 tỷ đồng.

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