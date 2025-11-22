Sân bay Tuy Hòa tích cực vận chuyển hàng cứu trợ tới Trung Bộ

Sau khi tạm ngừng khai thác do ảnh hưởng mưa lũ, hiện sân bay Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) đã hoạt động trở lại, trừ đài LOC chuyên cung cấp về hướng, dùng để xác định trục tâm đường hạ canh, vẫn đang phải dừng hoạt động để sửa chữa.

Từ nay đến ngày 31/12/2025, Vietnam Airlines Group miễn phí toàn bộ cước phí và ưu tiên xếp tải để hàng hóa, đưa nhu yếu phẩm đến với người dân các tỉnh đang chịu ảnh hưởng từ bão lũ.

Đến nay, hơn 30 tấn hàng hóa thiết yếu đã được vận chuyển an toàn. Không chỉ dừng lại ở Huế, Đà Nẵng, Chu Lai, hiện những chuyến hàng hỗ trợ sẽ được ưu tiên bay thẳng đến Phù Cát, Tuy Hòa, Cam Ranh, Liên Khương, Buôn Ma Thuột và Pleiku.

Các cơ quan, đoàn thể có nhu cầu gửi hàng hỗ trợ có thể liên hệ qua số điện thoại: 0395216659, Ban Kế hoạch và Tiếp thị hàng hóa.Ngoài ra, Vietjet cũng đang hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ từ các sân bay Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại miền Trung. Tới thời điểm hiện tại, hãng đã đưa hàng chục tấn hàng hóa đến vùng lũ.

Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu gửi hàng cứu trợ vui lòng liên hệ Vietjet qua hotline: 0918716828 tại Hà Nội và 0912384770 tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc email: cuutro@vietjetair.com để được hỗ trợ đăng ký vận chuyển.

Trước đó, Bamboo Airways đã vận chuyển 1 tấn gạo cứu trợ từ Ủy ban Nhân dân Xã Tân Cương (tỉnh Thái Nguyên) từ sân bay Nội Bài về với Phù Cát (tỉnh Gia Lai).Hãng này vẫn tiếp nhận hàng cứu trợ gửi theo các chuyến bay khởi hành từ Hà Nội/Thành phố. Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn.

Theo đó, hàng hóa được đóng gói theo kiện, có bao bì chắc chắn. Mỗi kiện không quá 40 kg và mỗi lô hàng không quá 500 kg.

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu gửi hàng cần có công văn chính thức và danh sách mặt hàng cứu trợ chi tiết, liên hệ qua email: salescargo@bambooairways.comBamboo Airways Cargo sẽ không nhận chuyên chở hàng hóa là các thiết bị, vật dụng chứa pin bên trong, hoặc các vật phẩm có chứa hàng hoá nguy hiểm để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không./.

