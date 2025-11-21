Multimedia

Thủ tướng: Tiếp cận ngay trong đêm nay các khu vực bị cô lập để cứu trợ

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp cận ngay các khu vực đang bị cô lập, chia cắt, tổ chức cứu người; cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho nhân dân...

thu-tuong-pham-minh-chinh-tiep-can-ngay-trong-dem-nay-cac-khu-vuc-bi-co-lap-de-cuu-tro.jpg

Tối 20/11/2025 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp cận ngay trong đêm 20/11 các khu vực đang bị cô lập, chia cắt, tổ chức cứu người; cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho nhân dân... bằng tất cả các phương tiện như trực thăng, thiết bị bay không người lái... để đưa lương thực, thực phẩm nhanh nhất đến người dân.

Cùng với đó, huy động lực lượng, tổ chức khắc phục ngay chỗ ở cho người dân; bố trí mọi nơi có thể, không để những người bị sập, trôi, ngập nhà không có chỗ ở; sửa chữa trường lớp học, sớm đón trẻ em đến trường; sửa chữa các cơ sở y tế, đảm bảo khám, chữa bệnh cho nhân dân; tổ chức vệ sinh, môi trường, phòng chống các dịch bệnh có thể phát sinh; khôi phục hệ thống điện, viễn thông sớm phục vụ người dân, doanh nghiệp; rà soát, đánh giá lại tình hình thiệt hại để có phương án hỗ trợ, khắc phục; khôi phục sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân.../.

