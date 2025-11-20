Hệ thống điện vẫn vận hành ổn định, hơn 90 hồ thủy điện xả điều tiết

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết, ngày 19-20/11 hệ thống điện quốc gia vẫn đảm bảo vận hành an toàn dù mưa lớn kéo dài khiến 93/122 hồ thủy điện trên toàn quốc phải xả điều tiết và nhiều khu vực miền Trung-Tây Nguyên ghi nhận sự cố mất điện cục bộ, đang được khẩn trương xử lý và khôi phục.

Cụ thể, NSMO cho hay, trong ngày 19/11, hệ thống điện cả nước tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho sản xuất và sinh hoạt. Nhu cầu tiêu thụ điện duy trì ở mức thấp, với sản lượng bình quân đạt 855 triệu kWh/ngày và công suất cực đại ghi nhận 46.313 MW lúc 17h45.

Cơ cấu huy động nguồn cho thấy thủy điện tiếp tục là trụ cột của hệ thống khi sản xuất 387 triệu kWh, chiếm 45% tổng sản lượng. Nhiệt điện than đạt 273 triệu kWh (32%), điện gió 87 triệu kWh (10%), tuabin khí hỗn hợp 71 triệu kWh (8%).

Các nguồn khác đóng góp với điện mặt trời 20 triệu kWh (2%), điện mặt trời mái nhà 8 triệu kWh (1%), sinh khối 3 triệu kWh và nguồn khác 7 triệu kWh.

Sang ngày 20/11, mưa lớn kéo dài khiến các hồ thủy điện tiếp tục phải xả điều tiết với tổng số 93/122 hồ trên cả nước, tăng 3 hồ so với ngày trước đó. Trong đó miền Bắc có 31 hồ, miền Trung 46 hồ và miền Nam 16 hồ.

Riêng hồ Sông Ba Hạ đang xả lũ với lưu lượng khoảng 16.070 m³/s, tương đương hơn 30 lần lưu lượng chạy máy. Tổng công suất các hồ đang xả lên tới khoảng 16.400 MW trên tổng 19.600 MW thủy điện toàn hệ thống.

Trong ngày, nhiều hồ lớn như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Thác Bà, Trị An và Đại Ninh tiếp tục mở cửa xả để đảm bảo an toàn công trình với tổng công suất xả hơn 6.300 MW.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều khu vực tại miền Trung – Tây Nguyên ghi nhận tình trạng mất điện cục bộ. NSMO đang phối hợp với các trung tâm điều độ miền và các công ty điện lực triển khai lực lượng, phương tiện để khẩn trương khôi phục phụ tải. Đến 15h00 ngày 20/11, tổng công suất mất điện là 431 MW, trong đó 142,2 MW đã được khôi phục.

Báo cáo chi tiết cho thấy: Công ty Điện lực Quảng Trị: 1,5/1,5 MW (đã khôi phục hoàn toàn); Công ty Điện lực Thừa Thiên -Huế: 11/11 MW (đã khôi phục hoàn toàn); Công ty Điện lực Đà Nẵng: 12,8/12,3 MW tại Hội An, Quế Phước, Điện Bàn, Quế Sơn, Tân Mỹ, Đức Phú; Công ty Điện lực Quảng Ngãi: 10,8/10,8 MW (đã khôi phục hoàn toàn); Công ty Điện lực Gia Lai: 108,3/54,8 MW tại Tuy Phước, An Nhơn, Quy Nhơn, Phú Tài, Phước Sơn, Vân Canh; Công ty Điện lực Đắk Lắk: 151,1/27,3 MW tại Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân, Phú Hòa, Tuy Hòa 2; Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa: 92/0,8 MW tại Nha Trang, Diên Khánh và Tây Nha Trang; Công ty Điện lực Khánh Hòa (khu vực Ninh Thuận cũ): 43,41/23,72 MW tại Ninh Quý, Tháp Chàm.

Ngoài ra, hệ thống ghi nhận 4 trạm biến áp 110 kV mất điện gồm Sông Cầu 2, Tuy Hòa 2, Diên Khánh và Tháp Chàm; 15 đường dây 110 kV bị tách; 2 nhà máy điện bị mất điện là Xuân Thọ 1 và Sông Giang 2.

Nhà máy thủy điện Sơn Giang cũng đang tạm bất khả dụng do nước ngập tầng hầm tuabin và các thiết bị phụ trợ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương, NSMO đang tập trung tối đa lực lượng xử lý sự cố, khôi phục cấp điện nhanh nhất và an toàn cho khách hàng; đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, điều chỉnh phương thức vận hành, huy động linh hoạt nguồn điện nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành ổn định trong bối cảnh thời tiết tiếp tục phức tạp./.

