Bức tranh doanh nghiệp khởi sắc, đà tăng trưởng được củng cố

Kết quả kinh doanh tích cực tại nhiều doanh nghiệp lớn trong các ngành thép, dệt may, phân bón, cùng số doanh nghiệp thành lập mới và lượng vốn đăng ký tăng mạnh đang tạo thêm gam màu sáng cho bức tranh sản xuất, kinh doanh 7 tháng đầu năm 2026.

Một trong những điểm sáng rõ nét trong nửa đầu năm nay là ngành thép. Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), nửa đầu năm 2026, sản lượng thép thô sản xuất trong nước đạt 15,18 triệu tấn, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng này cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, toàn ngành công nghiệp và ngành xây dựng.

Tại Tập đoàn Hòa Phát, kết quả kinh doanh ghi nhận mức tăng mạnh. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 108.060 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 15.480 tỷ đồng, tăng 103% so với nửa đầu năm ngoái.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen cũng duy trì kết quả khả quan. Trong quý 2/2026, doanh nghiệp đạt 9.993 tỷ đồng doanh thu thuần và 382 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 5% và 39% so với cùng kỳ niên độ trước.

Không chỉ thép, ngành dệt may tiếp tục giữ được nhịp tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong tháng 7/2026 đạt 4,672 tỷ USD, tăng 8,2% so với tháng 6 và tăng 4,3% so với cùng kỳ tháng 7/2025. Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt hơn 27 tỷ USD.

Theo ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, việc duy trì tốc độ tăng trưởng dương và nâng cao tỷ lệ giá trị gia tăng phản ánh nỗ lực tái cơ cấu mạnh mẽ của các doanh nghiệp. Kết quả hơn 27 tỷ USD trong 7 tháng là tín hiệu khích lệ trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường dệt may ngày càng gay gắt.

Đáng chú ý, sự tăng trưởng của các nhóm hàng xơ sợi, vải và phụ liệu cho thấy doanh nghiệp trong nước đã chủ động hơn trong chuỗi cung ứng, từng bước giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Đây là yếu tố có ý nghĩa khi các thị trường nhập khẩu lớn ngày càng đặt ra yêu cầu cao về phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải carbon và trách nhiệm xã hội.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Văn Quy, Tổng Giám đốc Công ty Dệt may Trung Quy tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn hàng của doanh nghiệp hiện đã được lấp đầy đến hết tháng 10. Theo ông, nếu tiếp tục kiểm soát tốt giá thành; đồng thời, bảo đảm chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp vẫn có khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Ngành phân bón cũng góp thêm điểm sáng. Lợi nhuận quý 2/2026 của Đạm Cà Mau đạt hơn 1.067 tỷ đồng, tăng 35,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp lãi hơn 1.856 tỷ đồng, tăng gần 55%.

Đạm Phú Mỹ ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 12.609 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 16,5% lên 20,7%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.326 tỷ đồng, gấp 2,12 lần cùng kỳ. Chỉ sau 6 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 195% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm.

Sự khởi sắc tại một số ngành sản xuất diễn ra trong bối cảnh số doanh nghiệp gia nhập thị trường và quy mô vốn đăng ký cùng tăng mạnh. Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Tổng số vốn đăng ký đạt gần 1.518,9 nghìn tỷ đồng, tăng 63,6%.

Tuy nhiên, sức ép đối với khu vực doanh nghiệp vẫn hiện hữu. Trong 7 tháng, cả nước có gần 31,2 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 118,7% so với cùng kỳ. Riêng tháng 7, số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể tăng 136,8%, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 269,9% so với tháng 7/2025. Bình quân mỗi tháng có khoảng 22,2 nghìn doanh nghiệp rời thị trường.

Những con số này cho thấy quá trình phục hồi chưa đồng đều. Áp lực chi phí, dòng tiền, thị trường và khả năng thích ứng vẫn là bài toán lớn với một bộ phận doanh nghiệp. Trong khi đó, những doanh nghiệp giữ được thị trường, kiểm soát chi phí tốt và chủ động đầu tư cho công nghệ đang có điều kiện thuận lợi hơn để mở rộng hoạt động.

Sản xuất giày xuất khẩu sang thị trường EU tại Công ty TNHH Hóa dệt Hà Tây (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

Khảo sát xu hướng kinh doanh của Cục Thống kê cho thấy cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục duy trì tâm lý khá lạc quan khi bước vào quý 3/2026. Có 83,4% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh sẽ tốt hơn hoặc giữ ổn định, trong khi tỷ lệ dự báo khó khăn chỉ còn 16,6%.

Khối doanh nghiệp FDI có mức kỳ vọng tích cực nhất, với 85,2% doanh nghiệp nhận định tình hình quý 3/2026 sẽ tốt hơn hoặc ổn định. Tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước lần lượt là 82,8% và 80,5%.

Kỳ vọng này được hỗ trợ bởi triển vọng về sản lượng và đơn hàng. Có 38,9% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng trong quý 3/2026, trong khi 45,9% dự báo ổn định. Đối với tổng đơn đặt hàng mới, 37% doanh nghiệp dự kiến lượng đơn hàng tăng, cao hơn mức 33,9% của quý II, cùng với 47,6% dự kiến ổn định.

Đáng chú ý, tín hiệu từ thị trường xuất khẩu cũng tích cực hơn. Tỷ lệ doanh nghiệp dự báo đơn hàng xuất khẩu mới tăng trong quý 3/2026 đạt 31,2%, cao hơn mức 26,2% của quý 2/2026; 53,5% doanh nghiệp dự báo lượng đơn hàng xuất khẩu duy trì ổn định.

Theo ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương), đà phục hồi của khu vực doanh nghiệp không chỉ thể hiện qua sản lượng, đơn hàng hay số doanh nghiệp gia nhập thị trường. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng 2 con số được đặt ra, yêu cầu quan trọng hơn là nâng chất lượng tăng trưởng, dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng suất lao động.

Đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới. Đặc biệt, các yêu cầu về ESG và chuyển đổi xanh ngày càng trở thành điều kiện để doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Các chuỗi cung ứng mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực công nghệ, tiêu chuẩn ESG và chuyển đổi xanh. Vì vậy, phát triển bền vững không còn chỉ là câu chuyện báo cáo, mà trực tiếp tác động đến khả năng giữ đơn hàng, mở rộng thị trường và thu hút đầu tư.

Một yêu cầu khác là nâng khả năng kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI. Mục tiêu đến năm 2030 đặt ra khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp FDI, tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp chủ lực đạt 45-50%.

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp trong nước tiếp tục nâng năng lực công nghệ, quản trị, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn mới, thay vì chỉ cạnh tranh bằng chi phí thấp. Đây cũng sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng duy trì đà phục hồi của khu vực doanh nghiệp trong những tháng còn lại của năm 2026./.

Xuất khẩu dệt may 7 tháng đạt trên 27 tỷ USD, duy trì đà tăng trưởng Bảy tháng năm 2026, xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt 27,02 tỷ USD, tăng 2,67%, song ngành cũng đối mặt yêu cầu cao hơn về truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải và phát triển sản phẩm thời trang xanh.