Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và rộng khắp, tỉnh Cà Mau đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính và phát triển kinh tế; đồng thời chủ động đưa công nghệ thành “lá chắn” bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Việc triển khai các mô hình an ninh thông minh kết hợp hệ thống camera giám sát trên toàn địa bàn đã tạo bước ngoặt lớn, thay đổi căn bản phương thức quản trị địa bàn và huy động sức mạnh toàn dân giữ gìn sự bình yên nơi cực Nam Tổ quốc.

Sáng kiến “Cổng an ninh trật tự thông minh”

Triển khai từ cuối tháng 11/2022, mô hình “Cổng an ninh trật tự thông minh” tại xã Phong Hiệp (tỉnh Cà Mau) đã trở thành một điểm sáng. Đây là mô hình cổng an ninh ứng dụng công nghệ đầu tiên của khu vực Tây Nam Bộ nói chung và của tỉnh Cà Mau nói riêng.

Mô hình có Ban Chỉ đạo gồm 9 thành viên và 1 Tổ quản lý, vận hành trực tiếp gồm 5 thành viên. Hệ thống “Cổng an ninh trật tự thông minh” được xây dựng kiên cố, trang bị cửa cuốn, bộ điều khiển cửa cuốn hành trình tự động cùng hệ thống camera giám sát kết nối mạng internet 24/7.

Điểm độc đáo tạo nên tính “thông minh” của mô hình chính là việc quản lý và điều hành hoàn toàn thông qua ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động. Người quản lý có thể theo dõi tình hình qua camera, thao tác đóng/mở cổng từ xa và khi cổng vận hành sẽ có hệ thống chuông báo động tự động.

Mô hình “An ninh trật tự xã hội thông minh” xã Tân Hưng được xây dựng với 20 camera giám sát an ninh, lắp đặt tại 11 vị trí trọng điểm trên địa bàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Là người trực tiếp đưa ra ý tưởng xây dựng mô hình “Cổng an ninh trật tự thông minh,” Thiếu tá Nguyễn Cao Sáu, Phó Trưởng Công an xã Phong Hiệp (tỉnh Cà Mau) chia sẻ: “Điểm mới của mô hình là dù người quản lý đang ở khoảng cách xa hoặc các thành viên trong tổ được chia sẻ phần mềm ứng dụng thì vẫn có thể điều khiển đóng/mở cổng thông qua thao tác trên điện thoại di động. Vì vậy, không cần phải bố trí lực lượng ứng trực tại cổng như trước đây mà vẫn đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.”

Sự thành công của mô hình không chỉ dừng lại ở yếu tố công nghệ, quan trọng hơn là sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn xã Phong Hiệp.

Mô hình đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản trong nhân dân; góp phần thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nhất là giữ vững tiêu chí về “An ninh, trật tự xã hội” và hoàn toàn phù hợp với chủ trương chuyển đổi số của Đảng, Nhà nước. Mô hình đã được Bộ Công an công nhận và nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Đánh giá hiệu quả mô hình “Cổng an ninh trật tự thông minh,” ông Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Hiệp cho biết: “Thời gian qua, thông qua mô hình này, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao. Người dân không còn tâm lý “đèn nhà ai nấy sáng” mà đã chủ động phối hợp, cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị, giúp phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, góp phần giữ gìn bình yên cho xóm làng.”

Mở rộng mạng lưới an ninh số

Xã Tân Hưng đã vận hành hiệu quả mô hình “An ninh trật tự xã hội thông minh”. Địa phương duy trì hệ thống tập trung với 20 camera giám sát nhà nước đặt tại 11 vị trí trọng điểm; đồng thời kết nối thêm 5 camera do người dân tự nguyện đầu tư. Toàn bộ dữ liệu được truyền về Công an xã để giám sát và xử lý tình huống nhanh chóng.

“Cổng An ninh trật tự thông minh” được xây dựng kiên cố, trang bị cửa cuốn, bộ điều khiển tự động cùng hệ thống camera giám sát kết nối mạng Internet. (Ảnh: TTXVN phát)

Thượng tá Nguyễn Thanh Nguyên, Trưởng Công an xã Tân Hưng cho biết: “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương đã huy động được sức mạnh tổng hợp từ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và đông đảo quần chúng nhân dân.

Xã Tân Hưng đang duy trì thực hiện mô hình “An ninh trật tự xã hội thông minh,” được vận hành dựa trên quy chế hoạt động rõ ràng, quy định cụ thể trách nhiệm từng lực lượng, quy trình tiếp nhận tin báo và cơ chế phối hợp tác chiến; qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.”

Thực tiễn triển khai các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống tội phạm tại các xã Phong Hiệp và Tân Hưng đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa phương trong tỉnh.

Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: “Công nghệ chỉ là công cụ, sự thành bại của mô hình phụ thuộc vào lòng dân. Khi người dân hiểu rõ lợi ích của “Cổng an ninh trật tự thông minh” hay “An ninh trật tự xã hội thông minh”... họ sẵn sàng đóng góp chia sẻ và đồng hành. Việc ứng dụng công nghệ giúp Công an cơ sở chuyển từ trực ban thủ công sang chủ động nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa.”

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm tại Cà Mau đã mang lại hiệu quả cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

“Cổng an ninh trật tự thông minh” hay mạng lưới “Camera giám sát” đang phủ sóng rộng khắp các xã, phường tại Cà Mau không chỉ tối ưu hóa lực lượng chuyên trách mà còn thắt chặt mối liên kết giữa chính quyền và nhân dân. Đây là nền tảng vững chắc để Cà Mau tiếp tục nhân rộng các mô hình, đảm bảo môi trường sống an toàn, văn minh và phát triển bền vững cho nhân dân vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc./.