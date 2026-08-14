Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số

Ngày 14/8, Kho bạc Nhà nước thông tin toàn hệ thống đã đi vào hoạt động đồng bộ, thống nhất theo mô hình tổ chức bộ máy mới hai cấp kể từ ngày 15/3/2025, đánh dấu sự phát triển theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả trong bối cảnh mới.

Đi đôi với việc ổn định bộ máy, Kho bạc Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến nghiệp vụ quản lý ngân sách Nhà nước và quy trình thanh toán, chi trả theo hướng đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, hiện đại hóa quy trình.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước đã tham mưu cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định số 347/2025/NĐ-CP ngày 29/12/2025 quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Nghị định này là đã cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ thủ tục hành chính trong thanh toán, chi trả các khoản chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước. Cụ thể, ngành đã thực hiện cắt giảm tới 84% thành phần hồ sơ, tương ứng với việc loại bỏ 21 trong tổng số 25 thành phần hồ sơ trước đây. Nhờ cải cách này, thời gian kiểm soát chi thường xuyên đã được rút ngắn đáng kể từ hai ngày xuống chỉ còn một ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với nguồn vốn đầu tư công, Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 do Chính phủ ban hành đã phân quyền mạnh mẽ, nâng cao tối đa vai trò tự chủ và trách nhiệm cho các chủ đầu tư cũng như ban quản lý dự án. Việc bãi bỏ hàng loạt hồ sơ pháp lý rườm rà đã tạo điều kiện thúc đẩy số hóa giải ngân toàn diện. Thời gian thanh toán giải ngân vốn đầu tư công đã được rút ngắn tối đa, chỉ còn chậm nhất trong vòng hai ngày làm việc đối với thanh toán khối lượng hoàn thành và một ngày làm việc đối với các khoản tạm ứng.

Hiện nay, Kho bạc Nhà nước đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và duy trì dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Theo đó, ngoại trừ các khoản chi thuộc danh mục bí mật Nhà nước, mọi khoản chi ngân sách đều được thực hiện trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc qua bưu chính công ích. Tỷ lệ giao dịch chi ngân sách thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến tiếp tục duy trì ổn định ở mức trên 99,25% trên tổng lượng chứng từ chi, không bao gồm khối an ninh, quốc phòng. Mỗi ngày, hệ thống tiếp nhận trung bình từ 75.000 đến 100.000 hồ sơ, ngày cao điểm đạt từ 170.000 đến 200.000 chứng từ. Việc chia sẻ dữ liệu liên thông với các cơ quan thuộc Bộ Tài chính giúp nâng cao sự đồng bộ và minh bạch.

Bám sát Nghị quyết Đại hội XIV và Chiến lược phát triển đến năm 2030, Kho bạc Nhà nước cho biết tiếp tục hướng tới xây dựng hệ thống hiện đại, giữ vai trò nòng cốt trong quản lý tài chính công.

Trong thời gian tới, ngành sẽ tập trung triển khai năm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục, gộp chứng từ thanh toán và tạm ứng vốn đầu tư thành một chứng từ duy nhất, lược bỏ bớt các chỉ tiêu trên giấy rút dự toán thường xuyên để phấn đấu đạt mục tiêu một trăm phần trăm hồ sơ trực tuyến. T

hứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống Thông tin ngân sách và kế toán Nhà nước số (VDBAS) nhằm phục vụ quản lý ngân sách tập trung, trực tuyến tại mọi thời điểm.

Thứ ba, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nghiêm cấm công chức lợi dụng nhiệm vụ để gây khó khăn, nhũng nhiễu đơn vị giao dịch. Mọi phản ánh tiêu cực được tiếp nhận qua đường dây nóng: 024.62764300 (máy lẻ 88667) hoặc thư điện tử: duongdaynongKho bạc Nhà nước@vst.gov.vn để kịp thời xử lý nghiêm khắc.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra nội bộ, kiểm tra chuyên ngành theo Thông tư số 104/2026/TT-BTC ngày 17/7/2026 của Bộ Tài chính, nhằm nâng cao trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương.

Thứ năm, hoàn thiện hệ thống giám sát từ xa để theo dõi sát tiến độ xử lý hồ sơ, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính kịp thời và đúng pháp luật cho các đơn vị sử dụng ngân sách trên toàn quốc./.

Kho bạc Nhà nước chuẩn hóa quy trình chi trả cho cá nhân qua tài khoản Kho bạc Nhà nước ra quy trình mới nhằm chuẩn hóa thanh toán, bảo mật dữ liệu, tự động đối chiếu và giảm rủi ro trong chuyển tiền cá nhân.