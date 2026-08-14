Hợp đồng phái sinh đang có hiệu lực không bị đình chỉ khi tòa mở thủ tục phá sản

Chính phủ ban hành Nghị định 318/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phục hồi, phá sản về các trường hợp không áp dụng đối với hợp đồng phái sinh có điều khoản về thanh toán ròng.

Nghị định 318/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phục hồi, phá sản về các trường hợp không áp dụng đối với hợp đồng phái sinh lãi suất có điều khoản về thanh toán ròng, bao gồm Khoản 2 Điều 27 và khoản 3 Điều 40 về trường hợp không tạm dừng việc xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã đối với chủ nợ có bảo đảm; Điểm c khoản 1 Điều 49 về trường hợp thanh toán hoặc bù trừ không bị coi là vô hiệu; Khoản 1 và khoản 5 Điều 51 về trường hợp không tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực; Khoản 1 Điều 53 về trường hợp không phải báo cáo thẩm phán trước khi thực hiện bù trừ nghĩa vụ.

Trường hợp không tạm dừng việc xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã đối với chủ nợ có bảo đảm

Nghị định quy định trường hợp không tạm dừng việc xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã đối với chủ nợ có bảo đảm theo quy định tại khoản 2 Điều 27 và khoản 3 Điều 40 Luật Phục hồi, phá sản như sau:

Việc xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã đối với chủ nợ có bảo đảm trong hợp đồng phái sinh lãi suất có điều khoản về thanh toán ròng không bị tạm dừng trong trường hợp Tòa án thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

Theo yêu cầu của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, thẩm phán, chủ nợ có bảo đảm có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã: Lý do không tạm dừng xử lý tài sản bảo đảm; tài sản bảo đảm đang được xử lý; thời gian bắt đầu xử lý tài sản bảo đảm; địa điểm xử lý tài sản bảo đảm.

Trường hợp thanh toán hoặc bù trừ không bị coi là vô hiệu

Trường hợp thanh toán hoặc bù trừ không bị coi là vô hiệu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 49 Luật Phục hồi, phá sản được quy định cụ thể như sau:

Việc thanh toán hoặc bù trừ trên cơ sở hợp đồng phái sinh lãi suất có điều khoản về thanh toán ròng được thực hiện trong thời gian 6 tháng trước ngày tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản không bị coi là vô hiệu.

Theo yêu cầu của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, thẩm phán, các bên trong hợp đồng phái sinh lãi suất có điều khoản về thanh toán ròng có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến việc thanh toán hoặc bù trừ quy định ở trên: Điều khoản về thanh toán ròng; thời điểm thực hiện thanh toán hoặc bù trừ; các tài liệu, dữ liệu liên quan đến việc thực hiện thanh toán hoặc bù trừ.

Trường hợp không tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực

Đối với trường hợp không tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực theo quy định tại khoản 1, khoản 5 Điều 51 Luật Phục hồi, phá sản, Nghị định quy định: Hợp đồng phái sinh lãi suất có điều khoản về thanh toán ròng đang có hiệu lực tại thời điểm tòa án thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản hoặc tại thời điểm tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản không bị tạm đình chỉ, không bị đình chỉ theo quy định tại khoản 1, khoản 5 Điều 51 Luật Phục hồi, phá sản.

Theo yêu cầu của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, thẩm phán, các bên trong hợp đồng phái sinh lãi suất có điều khoản về thanh toán ròng có trách nhiệm cung cấp các thông tin: Điều khoản về thanh toán ròng; các tài liệu, dữ liệu chứng minh các hợp đồng phái sinh lãi suất đang có hiệu lực.

Trường hợp không phải báo cáo thẩm phán trước khi thực hiện bù trừ nghĩa vụ

Trường hợp không phải báo cáo thẩm phán trước khi thực hiện bù trừ nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Phục hồi, phá sản, Nghị định quy định sau khi tòa án có quyết định mở thủ tục phá sản, đối với hợp đồng phái sinh lãi suất có điều khoản về thanh toán ròng được xác lập trước thời điểm đó, việc bù trừ nghĩa vụ được thực hiện theo thỏa thuận của các bên khi xảy ra sự kiện phá sản, bao gồm việc chấm dứt toàn bộ các hợp đồng phái sinh lãi suất giữa một bên với cùng một đối tác, xác định và bù trừ các khoản tiền phải trả của các bên theo các hợp đồng phái sinh lãi suất đó để xác định một giá trị chênh lệch duy nhất về tài sản của một bên đối với bên còn lại. Việc bù trừ nghĩa vụ này không phải báo cáo thẩm phán cho ý kiến trước khi thực hiện.

Việc bù trừ nghĩa vụ quy định ở trên chỉ nhằm xác định giá trị tài sản chênh lệch của các bên. Việc thanh toán phần giá trị tài sản chênh lệch này được thực hiện theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản.

Theo yêu cầu của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, thẩm phán, các bên trong hợp đồng phái sinh lãi suất có điều khoản về thanh toán ròng có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến việc bù trừ nghĩa vụ: Các hợp đồng phái sinh lãi suất có điều khoản về thanh toán ròng có nội dung thỏa thuận khi xảy ra sự kiện phá sản là cơ sở để thực hiện bù trừ nghĩa vụ; cách thức, phương pháp tính toán để xác định giá trị tài sản chênh lệch ròng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2026./.

Đề xuất rút ngắn thời gian tiến hành thủ tục giải quyết phá sản Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành thủ tục phá sản; quyền và nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản