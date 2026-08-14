Kiểm tra việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ tại Hưng Yên

Sáng 14/8, Đoàn kiểm tra, giám sát số 226 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố quyết định, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát nhấn mạnh, đợt kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ.

Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả của tỉnh đạt được, trong đó có những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ. Qua công tác kiểm tra, giám sát, Đoàn cũng ghi nhận các nhân tố mới, những điển hình cần nhân rộng. Qua đó, Đoàn cũng sẽ làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Trước yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đề nghị các cơ quan, đơn vị của tỉnh Hưng Yên nghiên cứu kỹ đề cương, chuẩn bị đầy đủ, chất lượng các nội dung, bám sát yêu cầu đề ra. Các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc, tập trung vào những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Nội dung kiểm tra gồm: Xây dựng tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; phân cấp quản lý cán bộ; bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ; quy hoạch, luân chuyển cán bộ.

Đoàn cũng kiểm tra, giám sát công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ theo các quy định liên quan; kiểm tra, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và công tác chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát trước đó của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với tỉnh Hưng Yên trong năm nay.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, giám sát, triển khai các nội dung theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng và thời gian đề ra./.

Tỉnh Hưng Yên điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các sở, ngành Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc, các cán bộ được bổ nhiệm đều được đào tạo bài bản, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo các sở, ban, ngành ở các địa bàn.