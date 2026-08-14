Chỉ thị 07-CT/TW: Từ học tập, thực hành theo Bác đến những việc làm cụ thể

Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” yêu cầu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải “chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực; gắn với chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ và kết quả phục vụ nhân dân.”

Đối với thế hệ trẻ, việc đưa tinh thần Chỉ thị vào học tập, nghiên cứu và công tác đang đặt ra yêu cầu biến nhận thức thành những việc làm, kết quả cụ thể.

Từ học tập đến thực hành

Theo Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Chi đoàn Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), một trong những điểm đáng chú ý của Chỉ thị 07-CT/TW là nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành.”

Điều này đòi hỏi việc học tập tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh cần được gắn với những hành động cụ thể trong công việc hằng ngày, gắn với kết quả và sản phẩm của mỗi người.

Chỉ thị đồng thời nhấn mạnh nội dung “phương pháp” và “thực hành.” Vì vậy, bên cạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đoàn viên, thanh niên cần chú trọng rèn luyện phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, gắn với tinh thần nói đi đôi với làm.

Đối với thế hệ trẻ, yêu cầu này còn thể hiện ở bản lĩnh, tư duy đổi mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Từ thực tế công tác tại một viện nghiên cứu khoa học xã hội, Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, việc thực hành theo Bác trước hết cần gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn và chất lượng công việc.

Đối với cán bộ nghiên cứu trẻ, kết quả học tập và thực hành theo Bác có thể được thể hiện qua chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học, hoạt động giảng dạy, nghiên cứu về chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như những đóng góp trong cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chủ trương, đường lối.

Cùng với đó, đoàn viên, thanh niên làm công tác nghiên cứu cần phát huy kiến thức chuyên môn, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, nhất là trên không gian mạng.

Những sản phẩm nghiên cứu có cơ sở khoa học, lập luận chặt chẽ và sức thuyết phục chính là một cách để người nghiên cứu trẻ thể hiện trách nhiệm trong công việc của mình.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, phương thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh cũng cần được đổi mới để phù hợp hơn với cách tiếp nhận thông tin của giới trẻ.

Do đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để xây dựng các sản phẩm truyền thông ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ tiếp cận. Bên cạnh những hình thức truyền thống, có thể phát triển infographic, video ngắn, podcast, các sản phẩm tương tác hoặc không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số.

Tuy nhiên, nội dung phải gần với đời sống, tâm lý và nhu cầu của thanh niên, qua đó giúp người trẻ thấy được những giá trị có thể vận dụng vào học tập, công việc và cuộc sống.

Đưa việc học và thực hành theo Bác vào công việc hằng ngày

Tiến sỹ Nguyễn Thu Hạnh, Bí thư Chi đoàn Viện Sử học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, yêu cầu chuyển mạnh từ học tập sang thực hành, từ nhận thức sang hành động có ý nghĩa thiết thực đối với thế hệ trẻ.

Những giá trị học được từ Bác cần từng bước trở thành chuẩn mực trong học tập, lao động và ứng xử hằng ngày, thể hiện ở tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học, chủ động đổi mới, nói đi đôi với làm, làm việc khoa học, tôn trọng sự thật và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Người trẻ không chỉ học ở Bác những phẩm chất đạo đức mà còn cần học phương pháp tư duy, phương pháp làm việc và phong cách ứng xử.

Với cán bộ trẻ trong các cơ quan nghiên cứu khoa học, việc học tập và thực hành theo Bác còn gắn với thái độ và trách nhiệm nghề nghiệp. Riêng đối với lĩnh vực sử học, yêu cầu về sự trung thực, khách quan và tôn trọng tư liệu càng có ý nghĩa quan trọng.

Người nghiên cứu cần cẩn trọng trong khai thác, kiểm chứng nguồn tư liệu, có trách nhiệm với từng nhận định khoa học; đồng thời không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, mạnh dạn tìm tòi những vấn đề mới.

Những kết quả nghiên cứu có cơ sở khoa học, sức thuyết phục không chỉ đóng góp cho sự phát triển của chuyên ngành mà còn phục vụ công tác tư vấn cho Đảng, Nhà nước, góp phần cung cấp những căn cứ khoa học để nhận diện, phản bác thông tin sai lệch về lịch sử.

Hoạt động Đoàn trong cơ quan nghiên cứu cũng cần gắn nhiều hơn với chuyên môn, tạo môi trường để người trẻ phát huy năng lực và tinh thần sáng tạo.

Các nhóm nghiên cứu trẻ, diễn đàn trao đổi học thuật, hoạt động khai thác, số hóa, giới thiệu tư liệu lịch sử hay xây dựng sản phẩm truyền thông dành cho thanh niên có thể tạo thêm cơ hội để đoàn viên trao đổi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trách nhiệm với tập thể.

Chuyển đổi số đang mở ra những cách thức mới để đưa tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đến gần hơn với giới trẻ. Theo Tiến sỹ Nguyễn Thu Hạnh, bên cạnh yêu cầu bảo đảm tính chính xác, khoa học, cách thể hiện cần phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của thanh niên.

Nguồn tư liệu và tri thức chuyên môn có thể được chuyển tải qua video ngắn, podcast, infographic, bản đồ tương tác, dòng thời gian số, câu chuyện lịch sử trực quan hoặc các chuyên mục hỏi-đáp.

Với nguồn tư liệu phong phú của Viện Sử học, việc chuyển hóa tri thức chuyên môn thành những sản phẩm dễ tiếp cận sẽ giúp lịch sử đến gần hơn với công chúng trẻ.

Quan trọng hơn, thanh niên có thể trực tiếp tham gia nghiên cứu tư liệu, xây dựng nội dung, kể những câu chuyện lịch sử bằng cách thể hiện phù hợp với thế hệ mình. Qua đó, chuyển đổi số không chỉ làm mới phương thức tuyên truyền mà còn phát huy sự chủ động, sáng tạo của người trẻ trong tiếp nhận và thực hành những giá trị học được từ Bác./.

Từ học tập đến thực hành - Bước chuyển mới theo Chỉ thị 07-CT/TW Theo Chỉ thị 07-CT/TW, việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được đo bằng sản phẩm, chất lượng công việc và sự hài lòng của nhân dân.