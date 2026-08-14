Bà Nguyễn Thị Cát Tiên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai

Ngày 14/8, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện quy trình công tác nhân sự, bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Xuân Lộc.

Với 100% số phiếu bầu đồng ý, Hội đồng Nhân dân thành phố đã bầu bà Nguyễn Thị Cát Tiên giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Cát Tiên.

Trước đó, sáng 14/8, Thành ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 256-QĐNS/TW ngày 6/8/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Xuân Lộc tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên (sinh năm 1973, quê tỉnh Quảng Trị), trình độ chuyên môn Thạc sỹ kinh tế. Bà từng trải qua các chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc cũ; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc cũ; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc cũ.

Khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và chính quyền địa phương 2 cấp, bà Nguyễn Thị Cát Tiên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Xuân Lộc./.

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