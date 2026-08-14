Bộ Nội vụ: Hoàn thành rà soát biên chế tại vị trí việc làm công chức trước 25/8

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 8886/BNV-TCBC ngày 13/8 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát sử dụng biên chế tại vị trí việc làm công chức.

Theo đó, thực hiện các Kết luận và Quy định của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế cũng như Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo việc giao, quản lý biên chế năm 2025, 2026 theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc bố trí viên chức thực hiện vị trí việc làm công chức tại các tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý; việc bố trí người làm việc tại vị trí việc làm công chức trong các tổ chức hành chính hoạt động theo cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù trước đây chưa được cấp có thẩm quyền giao biên chế công chức.

Tại đề cương hướng dẫn kèm theo văn bản do Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng ký ban hành, Bộ Nội vụ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương phải tổng hợp số liệu cụ thể tại ba mốc thời điểm quan trọng: Ngày 01/3/2025, ngày 12/3/2026 và ngày 10/8/2026.

Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Báo cáo chi tiết số biên chế được giao (gồm cả biên chế hưởng lương từ ngân sách và từ nguồn thu đặc thù) chia theo từng nhóm vị trí việc làm gồm lãnh đạo quản lý; chuyên môn, nghiệp vụ; hỗ trợ, phục vụ. Đồng thời, các Bộ phải thống kê cụ thể số viên chức thực tế có mặt tại từng vị trí việc làm công chức. Đáng chú ý, các Bộ cần phân loại rõ số viên chức/người làm việc đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện chuyển thành công chức tại thời điểm ngày 10/8/2026.

Đối với địa phương: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát các tổ chức hành chính đang được giao biên chế sự nghiệp của địa phương. Nội dung báo cáo cũng yêu cầu chi tiết về biên chế được giao, số viên chức thực tế có mặt tại vị trí việc làm công chức vào ba mốc thời điểm nêu trên, đồng thời phân loại số viên chức đủ và chưa đủ điều kiện chuyển thành công chức tại mốc 10/8/2026. Các địa phương cũng cần gửi kèm các quyết định phê duyệt vị trí việc làm, giao biên chế và quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan để đối chiếu

Để bảo đảm tiến độ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ đưa ra mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Gửi báo cáo về Bộ Nội vụ trước ngày 25/8/2026 để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Bộ Nội vụ lưu ý sẽ không chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu đối với các đơn vị gửi chậm trễ.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Có trách nhiệm xin ý kiến Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trước khi hoàn thiện báo cáo và gửi về Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ trước ngày 25/8/2026.

Đợt rà soát này nhằm giúp cơ quan có thẩm quyền kịp thời nắm bắt thực trạng, từ đó chủ động điều chỉnh cơ cấu, số lượng biên chế phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và khắc phục triệt để những tồn tại trong sử dụng biên chế thời gian qua./.

Tại Kết luận số 40-KL/TW ngày 02/6/2026 của Bộ Chính trị về bổ sung, sửa đổi Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027-2031 đã chỉ đạo: "Giao ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tập thể lãnh đạo ban, cơ quan, đơn vị ở Trung ương, ban thường vụ các cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế; ban thường vụ đảng ủy bộ, cơ quan ngang Bộ lãnh đạo, chỉ đạo việc giao, quản lý biên chế năm 2026 theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời, có kế hoạch bố trí, sắp xếp chuyên ngạch để đảm bảo đủ số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, không để tình trạng viên chức thực hiện vị trí việc làm của công chức, chủ động rà soát, điều chỉnh cơ cấu, số lượng phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, nhất là các cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu vị trí việc làm chuyên môn cần phải bổ sung kịp thời."