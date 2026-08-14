Đổi mới tuyên truyền về xây dựng Đảng theo hướng chủ động, hiện đại, thực tiễn

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học: “Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.”

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì Hội thảo.

Tạo sự thống nhất trong nhận thức, quyết tâm trong hành động

Phát biểu đề dẫn, ông Ngô Minh Tuấn, Vụ trưởng-Trưởng ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản nêu rõ việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng những nội dung mới, những quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ nhằm thống nhất nhận thức mà quan trọng hơn là góp phần chuyển hóa nhận thức thành quyết tâm chính trị, thành hành động cụ thể và kết quả thực chất trong thực tiễn. Trong bối cảnh đó, Hội thảo được tổ chức có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Để hội thảo đạt được mục tiêu đề ra, ông Ngô Minh Tuấn đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học tập trung trao đổi, thảo luận một số vấn đề, trong đó tiếp tục làm rõ những điểm mới, những nội dung cốt lõi trong tư duy của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Đại hội XIV; xác định rõ những nội dung cần ưu tiên trong tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới cách thức diễn đạt, phương pháp tiếp cận và phương tiện truyền thông để bảo đảm tính khoa học, tính chính trị, tính chiến đấu, tính thuyết phục và tính gần gũi với từng nhóm đối tượng.

Cùng với đó làm rõ những yêu cầu mới đối với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nghiên cứu các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm giải trình và phát huy vai trò giám sát của nhân dân.

Đồng thời, nghiên cứu phương thức đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền và thuyết phục, vận động trong môi trường số; làm rõ khả năng và điều kiện ứng dụng chuyển đổi số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong công tác tham mưu, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, phát hiện và cảnh báo nguy cơ vi phạm.

Từ thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu những mô hình, cách làm có giá trị tham khảo; xác định những yếu tố cần được vận dụng phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của Việt Nam.

Làm sâu sắc hơn nhận thức về vị trí, yêu cầu mới của công tác xây dựng Đảng

Hội thảo đã nhận được 55 tham luận rất công phu, có hàm lượng trí tuệ lý luận và thực tiễn cùng nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp rất tâm huyết, thẳng thắn, giàu tính gợi mở trong nghiên cứu và tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Nội dung các tham luận bao quát khá toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực; công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; xây dựng tổ chức Đảng ở những địa bàn, lĩnh vực mới và cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Khái quát các kết quả nổi bật của Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết Hội thảo đã thống nhất và làm sâu sắc hơn nhận thức về vị trí, yêu cầu mới của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIV. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; đồng thời là điều kiện chính trị bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hội thảo đã làm rõ hơn những yêu cầu kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng. Kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải thống nhất biện chứng với bổ sung, phát triển lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trên cơ sở tổng kết thực tiễn.

Các ý kiến đã nhấn mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực hoạch định, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Đổi mới không chỉ ở quy trình hay công cụ, mà trước hết là đổi mới tư duy lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi. Hiệu quả lãnh đạo không chỉ được đo bằng số lượng nghị quyết, mà trước hết bằng chuyển biến trong thực tiễn và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Công tác cán bộ tiếp tục được xác định là "then chốt của then chốt" với rất nhiều nội dung nhận thức mới. Hội thảo nhấn mạnh phải dựa vào nhân dân để làm tốt công tác cán bộ; hoàn thiện cơ chế phát hiện, lựa chọn, đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ bằng sản phẩm, hiệu quả công việc và uy tín trong nhân dân; gắn quyền hạn với trách nhiệm, chức vụ với trách nhiệm nêu gương và giải trình.

Hội thảo đã làm rõ bước chuyển quan trọng trong kiểm tra giám sát và kiểm soát quyền lực; từ chú trọng phát hiện, xử lý sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo và ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.

Các ý kiến cũng đề cập đến tư tưởng "dân là gốc" được khẳng định là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời, dành sự quan tâm sâu sắc cho đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số.

Công tác tuyên truyền phải chuyển mạnh từ truyền đạt một chiều sang chủ động cung cấp, đối thoại, tương tác và kết nối; nội dung phải đúng, trúng, kịp thời; hình thức phải hiện đại, phù hợp với từng nhóm đối tượng và nền tảng truyền thông.

Đặc biệt, cải cách hành chính trong Đảng và chuyển đổi số được nhìn nhận như một động lực quan trọng để đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực cầm quyền và kiểm soát quyền lực.

Từ những kết quả trên, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Trung Ý đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản tiếp tục nghiên cứu, hệ thống hóa và làm rõ những điểm mới (trong đó có 3 đột phá chiến lược, 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XIV, tránh tuyên truyền dàn trải, chung chung.

Tổ chức các tuyến bài chuyên trang, chuyên mục theo từng nhóm vấn đề, gắn lý luận với tổng kết thực tiễn, kịp thời phát hiện mô hình mới, mô hình hay, cách làm có hiệu quả và khắc phục điểm nghẽn.

Bên cạnh đó, đổi mới mạnh mẽ phương thức truyền thông, phát triển sản phẩm đa nền tảng, tăng đối thoại và tương tác, nâng cao khả năng tiếp cận từng nhóm công chúng, nhóm đối tượng bạn đọc.

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lưu ý xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận, báo chí tuyên truyền có bản lĩnh chính trị, tư duy lý luận, năng lực thực tiễn và kỹ năng số; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu, tham mưu, quản lý, đào tạo và báo chí, tạo sức mạnh tổng hợp trong quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghị quyết./.