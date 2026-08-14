Thêm nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay, nhiều nhất lên đến 2,5%

Hưởng ứng định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc thúc đẩy dòng vốn tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng của nền kinh tế, hàng loạt nhà băng đã tung các gói tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất cho vay lên tới 2,5%/năm nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp.

Cụ thể, MSB dành 3.000 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường.

Chương trình hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên và các lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng kinh tế.

Thông qua chính sách này, MSB tiếp tục tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh góp phần giảm chi phí tài chính, hỗ trợ khách hàng chủ động nguồn lực để duy trì, phục hồi và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 8,5%/năm, chương trình góp phần giảm chi phí sử dụng vốn, qua đó tạo thêm dư địa tài chính để doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động cân đối dòng tiền và triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh. Việc điều chỉnh lãi suất cho vay lần này là một trong những giải pháp MSB triển khai nhằm cụ thể hóa định hướng đồng hành cùng khách hàng.

Nam A Bank cũng thông báo đồng loạt giảm lãi suất đối với nhiều nhóm khách hàng. Đối với khách hàng cá nhân, Nam A Bank giảm 0,5%-0,7%/năm lãi suất đối với các khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh và nông nghiệp. Với các khoản vay mua nhà và tiêu dùng phục vụ đời sống, mức giảm từ 0,1%-0,3%/năm.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng điều chỉnh giảm lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân, với mức giảm tối đa 0,3%/năm. Đối với khách hàng doanh nghiệp, Nam A Bank giảm biểu lãi suất cho vay niêm yết tối đa 0,5 điểm %/năm.

Ngân hàng KienlongBank cũng triển khai chương trình ưu đãi lãi suất, tập trung nguồn lực tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, nhà băng áp dụng mức giảm lãi suất lên tới 2,5%/năm linh hoạt theo từng nhóm khách hàng và kỳ hạn khoản vay.

Doanh nghiệp sản xuất sẽ được vay vốn với lãi suất ưu đãi. (Ảnh: Vietnam+)

BVBank cũng tung ra gói tín dụng 2.500 tỷ đồng với lãi suất vay sau khi giảm chỉ từ 9,7%/năm. Chương trình tập trung giải ngân cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, đồng thời ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm được Ngân hàng Nhà nước định hướng như: nông nghiệp - nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, chế biến - chế tạo, các dự án phân loại xanh, cùng các ngành kinh tế mới như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn.

Trước đó, nhóm ngân hàng Big4 là Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank đều đã công bố gói tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực ưu tiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Agribank triển khai gói 70.000 tỷ đồng. Ba ngân hàng còn lại đều đưa ra gói tín dụng ưu đãi 50.000 tỷ đồng.

Động thái này được các ngân hàng thực hiện sau cuộc họp giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng sáng 13/8.

Trong buổi làm việc, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và hệ thống ngân hàng cần quyết liệt hơn trong huy động nguồn lực cho tăng trưởng. Đặc biệt phải chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, phục vụ tăng trưởng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro. Các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay.

Về tín dụng, Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026, nhưng không coi đây là “trần cứng” trong mọi thời điểm. Việc điều hành phải chủ động, linh hoạt theo diễn biến thực tế, bảo đảm vốn phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý./.

Thủ tướng: Điều hành chính sách tiền tệ phải bảo đảm ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu việc điều hành chính sách lãi suất, tỷ giá, tín dụng chủ động, linh hoạt, an toàn, hiệu quả theo đúng mục tiêu, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.