Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trên.

Từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 14/8, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Mường Lống; Anh Sơn, Bắc Lý, Bích Hào, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Bình, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Kim Bảng, Mậu Thạch, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Mỹ Lý, Na Loi, Quế Phong, Quỳ Hợp, Sơn Lâm, Tam Quang, Tam Thái, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Tiền Phong, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân (tỉnh Nghệ An).

Đối với tỉnh Hà Tĩnh gồm các xã, phường: Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Đức Minh, Hương Khê, Hương Sơn, Hương Xuân, Kỳ Lạc, Kỳ Văn, Sơn Tiến, Thạch Xuân, Toàn Lưu, Tứ Mỹ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 14/8, khu vực các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to như: Mường Lống 60,2mm, Châu Lý 48,6mm (Nghệ An); Kẻ Gỗ 42,8mm (Hà Tĩnh);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đêm 14/8 và ngày 15/8, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-3m.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Đồng Tháp và phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Ngoài ra, đêm 14/8 và ngày 15/8, Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 15/8 và ngày 16/8, vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2-3m, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Đồng Tháp có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Liên quan đến diễn biến triều cường ở khu vực ven biển Nam Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ chiều tối 14/8 đến ngày 15/8, triều cường ở khu vực ven biển Nam Bộ có khả năng gây ngập các vùng trũng thấp, vùng ngoài đê bao. Theo đó, từ chiều tối 14/8 đến ngày 15/8, mực nước triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu đạt 3,7-3,75 m, thời gian xuất hiện triều cường từ 13-15h.

Các chuyên gia về thủy văn lưu ý, triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông ở khu vực. Đồng thời, các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian triều cường cao. Ngoài ra, triều cường cao còn làm gia tăng xâm nhập mặn trong nội đồng.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh...

Trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu đang có xu hướng biến đổi chậm. Đỉnh triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu (thành phố Hồ Chí Minh) đạt 3,72m lúc 3 giờ ngày 14/8./.

Mưa rào tại Hà Nội, lũ quét và sạt lở đất ở 3 tỉnh miền núi phía Bắc Cảnh báo, từ 10 giờ đến 12 giờ ngày 14/8, vùng mây dông sẽ gây ra mưa rào và có thể dông cho khu vực các phường, xã như: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Nội Bài, Kim Anh, Thư Lâm...