Châu Âu căng mình đối phó loạt cháy rừng, hàng nghìn người phải sơ tán

Hàng loạt vụ cháy rừng đang bùng phát tại nhiều nước châu Âu, buộc hàng nghìn người phải sơ tán, trong khi lực lượng cứu hỏa, trực thăng và máy bay chữa cháy được huy động để ngăn ngọn lửa lan rộng trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp sức cho “giặc lửa.”



Tại Đức, khoảng 1.800 người đã phải rời nhà trong đêm 13/8 khi cháy rừng lan nhanh tại thị trấn Huertgenwald, miền Tây nước này, gần biên giới với Bỉ và Hà Lan.

Diện tích đám cháy tăng mạnh từ khoảng 25 ha lên 300 ha vào sáng 14/8. Khoảng 300 nhân viên cứu hộ được triển khai dập lửa, cùng hai xe tăng của quân đội hỗ trợ công tác chữa cháy.

Một trực thăng đã được điều động và hai chiếc khác dự kiến tham gia, trong khi lực lượng chức năng mở các đường băng cản lửa trong rừng nhằm hạn chế đám cháy tiếp tục lan rộng.



Tại Pháp, một vụ cháy rừng mới ở tỉnh Landes, miền Tây Nam, đã thiêu rụi khoảng 1.100 ha và buộc hơn 500 người phải sơ tán. Khoảng 500 lính cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy bùng phát từ ngày 13/8.

Giới chức địa phương cảnh báo 15 giờ tiếp theo sẽ có ý nghĩa quyết định đối với công tác chữa cháy. Mặc dù đám cháy được cho là đang chậm lại, nguy cơ bùng phát trở lại vẫn hiện hữu khi nhiệt độ dự kiến lên tới 36 độ C trong ngày 14/8.



Vụ cháy mới xảy ra trong bối cảnh miền Tây Nam nước Pháp đã hứng chịu nhiều đợt cháy rừng nghiêm trọng trong mùa Hè năm nay, trong đó có vụ cháy tại tỉnh Gironde được đánh giá là lớn nhất tại Pháp kể từ năm 1949.



Trong khi đó, tại Croatia, cháy rừng lan vào thị trấn ven biển Omis, miền Nam nước này, khiến ít nhất 1.000 người dân và du khách phải sơ tán. Ngọn lửa bùng phát tối 13/8 tại khu vực Lokva Rogoznica trước khi lan nhanh lên các khu vực phía trên Omis, đe dọa nhiều nhà dân và phương tiện.

Gần 300 lính cứu hỏa được triển khai trong đêm, song gặp nhiều khó khăn do gió mạnh. Theo giới chức Croatia, ít nhất 19 người bị thương, trong đó một số trường hợp bị thương nặng; nhiều lính cứu hỏa cũng bị thương khi cố gắng bảo vệ nhà dân.



Nhiều ngôi nhà, quán cà phê, nhà hàng, ô tô và thuyền bị hư hại hoặc thiêu rụi. Khoảng 1.000 người sơ tán được bố trí tại một nhà thi đấu ở thành phố Omis, trong khi các địa điểm trú ẩn khác được mở tại hai thành phố Split và Makarska. Bốn máy bay chữa cháy Canadair cũng được điều động hỗ trợ lực lượng mặt đất.



Tình trạng cháy rừng nghiêm trọng tại nhiều khu vực châu Âu diễn ra trong bối cảnh khu vực này trải qua các đợt nắng nóng liên tiếp và hạn hán kéo dài.

Tại Đức, đợt nắng nóng cuối tháng 6 đã khiến nước này phá kỷ lục nhiệt độ trong ba ngày liên tiếp, với mức cao nhất 41,7 độ C. Tại Croatia, thành phố Split gần Omis ghi nhận 39,7 độ C hồi đầu tuần, mức cao kỷ lục trong đợt nắng nóng mới.



Điều kiện thời tiết khô nóng khiến thảm thực vật dễ bắt lửa, trong khi gió mạnh có thể khiến đám cháy lan nhanh, làm gia tăng sức ép đối với lực lượng cứu hộ và người dân tại các khu vực có nguy cơ cao./.

Đức ghi nhận khoảng 12.500 ca tử vong liên quan đến nắng nóng Con số 12.500 ca tử vong do nắng nóng tại Đức hiện vượt xa các mức cao nhất trước đây trong các năm 2018 và 2019, khi mỗi năm ghi nhận khoảng 7.000 ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao.

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