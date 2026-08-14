Khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh 2026

Tối 14/8, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) đã tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh năm 2026.

Hội chợ diễn ra từ ngày 14 đến hết ngày 16/8 tại Công viên bờ Đông cầu Rồng (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), với quy mô 100 gian hàng tiêu chuẩn, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm, thiết bị, công nghệ và giải pháp về tiết kiệm năng lượng, quản lý năng lượng, sản xuất xanh và chuyển đổi xanh.

Phát biểu Khai mạc Hội chợ, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công Thương), cho biết sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày nay không chỉ là giải pháp giảm chi phí, mà còn là yêu cầu quan trọng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng, sử dụng năng lượng hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo cơ sở thúc đẩy đổi mới công nghệ, huy động nguồn lực xã hội và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, ông Đặng Hải Dũng cho rằng cần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp cung cấp giải pháp, đơn vị sử dụng năng lượng, tổ chức tài chính, chuyên gia và người tiêu dùng.

Vì vậy, Hội chợ được tổ chức nhằm đưa công nghệ, sản phẩm hiệu suất cao đến gần hơn với thị trường; tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và hình thành các chương trình hợp tác cụ thể. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp và người dân trực tiếp tiếp cận, tìm hiểu khả năng ứng dụng các giải pháp mới trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Các gian hàng tại Hội chợ tập trung giới thiệu những sản phẩm, công nghệ và mô hình có khả năng góp phần giảm tiêu hao năng lượng, tối ưu chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu về môi trường, phát thải và phát triển bền vững.

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm trực tiếp, khách tham quan sẽ hiểu rõ hơn về các giải pháp tiết kiệm năng lượng đang được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh, công trình và đời sống.

Bên cạnh đó, Hội chợ cũng hướng tới nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng có trách nhiệm. Người dân và du khách có thể tham quan, tìm hiểu, so sánh và lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm năng lượng phù hợp; qua đó từng bước hình thành thói quen tiêu dùng hiệu quả, góp phần giảm chi phí, bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống xanh.

Hội chợ là hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện do Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 13 đến ngày 16/8, cùng các hội nghị, hội thảo về mô hình Quỹ, chính sách, công nghệ, tài chính và quy định pháp luật.

Các hoạt động được tổ chức đồng bộ nhằm tạo diễn đàn kết nối từ chính sách đến công nghệ, từ nguồn lực tài chính đến triển khai trong thực tế./.

Bộ Công Thương tổ chức 25 Gian hàng Xanh về tiết kiệm năng lượng tại ba miền Trong năm 2026, 25 Gian hàng Xanh thúc đẩy về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ được Bộ Công Thương tổ chức đồng loạt tại ba thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

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